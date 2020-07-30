Diyarbakır’da huzur ve güven operasyonları devam ediyor Polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi birçok noktada uygulama yaptı

"Daha dün gibi..."

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Türkiye genelinde gerçekleşen 'Huzur ve Güven' operasyonu kapsamında Diyarbakır’da birçok farklı noktasında üst düzey önlemler eşliğinde uygulama yapıldı. Uygulamalar kurban bayramı boyunca devem edeceği öğrenilirken, kent genelindeki uygulamalarda bayram boyunca 4 bin 134 personelin görev alacağı bildirildi.

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