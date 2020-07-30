Vali Karaloğlu, trafik denetimlerini havadan inceledi



Mehmet Mucahit CEYLANSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR Valisi Münir Karaloğlu, Kurban Bayramı öncesi kent genelinde sürdürülen trafik denetimini havadan inceledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Kurban Bayramı öncesi kent genelinde başlatılan trafik denetimleri sürüyor. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, ekiplerin sürdürdüğü denetimi helikopterle inceledi. Karaloğlu, helikopterle yaptığı incelemenin ardından merkez Sur ilçesindeki Yiğitçavuş mevkisinde polis ekiplerinin yol kontrol uygulama noktasına geldi. Vali Karaloğlu, burada yol kontrol uygulamasında görev yapan güvenlik güçlerinin bayramını kutlarken, seyahat eden vatandaşlarla sohbet etti. Sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunan Vali Karaloğlu, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.

İncelemelerin ardından yol kontrol nokrasında açıklamada bulunan Vali Karaloğlu, kent genelinde trafik güvenliğine yönelik tüm tedbirlerin alındığını belirterek, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirtti. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLANSerdar SUNAR

2020-07-30 22:26:07



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