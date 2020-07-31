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Evlat nöbetindeki ailelerin buruk bayramı

DHA

Evlat nöbetindeki ailelerin buruk bayramı


Mehmet Mucahit CEYLANBurak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 140 aile, HDP binası önündeki oturma eylemlerinin 333'üncü günü olan Kurban Bayramı'nda da sürdürdü. Bayramı çocuklarından uzakta geçiren aileler, çocuklarının fotoğraflarına sarılıp, gözyaşı döktü. 
Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
15 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik´in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, örgütten kaçıp, güvenlik güçlerine teslim oldu. Son olarak Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan da PKK'nın elinden kaçıp, teslim oldu. Böylelikle oturma eylemine katılıp, evlatlarına kavuşan aile sayısı 15´e çıktı. Hacire Akar dışındaki aileler, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, eylemleri sırasında, koronavirüs tedbirlerine de uyuyor.
ÇOCUKLARININ FOTOĞRAFLARINA SARILARAK GÖZYAŞI DÖKTÜLER
Kurban Bayramı'nın ilk günü eylem çadırında çocuklarının fotoğraflarına sarılan aileler, gözyaşlarına hakim olamadı. Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, 2015 yılında fırında çalışırken 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Fatih Demir için evlat nöbeti tutan Abdullah Demir, oğlunun kaçırılmadan önce bayramda annesine aldığı hediyeye bakarak ağladı. Bayramların kendilerine zehir edildiğini belirten Demir,
"10'uncu bayramdır bize zehir ettiler, bu analara zehir ettiler, bu askerlere zehir ettiler. Sabah torunlarıma harçlık verdim, bana dediler 'Amcamız nerde, sen demiştin amcanızı getireceğim'. Bunlarda insanlık var mı? Bu çiçeği 5 yıl önce annesine almıştı bayram günü. Ne istiyorlar bu insanlardan? 11 aydır burada bekliyoruz. Allah korkusu yok bunlarda. Bunlarda din, vicdan, merhamet olsaydı 10 yaşındaki çocukları dağa mahkum etmezlerdi. Bugün hem bayram hem de Cuma günüdür, bütün İslam aleminden bize dua etmelerini istiyorum. Bu zalimlerin elinden kurtarsınlar bizi. Artık yeter, Allah hakkımızı onlara bırakmasın" dedi.
'BU ANNELER ÇOCUKLARINI ONLAR İÇİN DOĞURMADI'
Vatani görevi için usta birliğine giderken 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu er  Müslüm için eşi Şevket Altıntaş ile birlikte evlat nöbetinde olan Songül Altıntaş, oğlunun fotoğrafına sarılarak bayramını kutladı. Altıntaş, şunları söyledi:
"Bundan daha acı bir bayram görmedim. 12 bayramdır bize acı yaşattılar ve hayatımızı mahvettiler. PKK ve HDP acaba eserleriyle gurur duyuyor mu? Bizi ağlattıkları ve evlatlarımızdan kopardıkları için. Sözün bittiği yerdir burası. Anneyi evladından, evladı babasından ayırmış bunlar. Bundan daha büyük zülüm olur mu? Oğlum acaba şu anda zindanlarda ne halde. Oğlum sadece vatani görevine gitti, bundan daha kutsal bir görev de yok. Bu anneler çocuklarını onlar için doğurmadı. Oğlumun bayramını kutluyorum, inşallah bu son ayrı bayramımız olur. Dayanamıyorum artık."
'OĞLUM İÇİN BAYRAMLIK ALAMADIM İÇİME DERT OLDU'
5 Mayıs 2019'da oğulları Yusuf'un (16) HDP'liler tarafından düğün aracı olarak süslenen minibüsle dağa kaçırıldığını iddia ederek eşi Hediye Begdaş ile oturma eylemini sürdüren Celil Begdaş, bayramların kendilerine zehir edildiğini belirtti. Oğlunun elinden tutup ona bayramlık alamadığını söyleyen Begdaş, "4 bayramdır oğlumuzdan ayrı kaldık, oğlumun nerede olduğunu bilmiyorum. Ne yazık ki oğlumun elinden tutup ona elbise ve ayakkabı alamadım, içime dert oldu. Bu anne babalar 41 yıldır ağlıyor. Bize bayramları zehir ettiler. Evimizde huzur kalmadı. Biz evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Benim evim yıkıldı başkalarının evi yıkılmasın. Çocuklarına herkes sahip çıksın" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Serdar SUNAR
2020-07-31 14:31:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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