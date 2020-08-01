Evin önünde oynarken kaybolan Miraç, aranıyor (2)



300 KİŞİ MİRAÇ'I ARIYOR

Evin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek'in bulunması için dün akşam saatlerinde başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Jandarma, AFAD, UMKE, güvenlik korucuları ve mahalle sakinlerinin de katılımıyla 300 kişi tarafından Kelekçi Mahallesi'nde, nehir kenarında ve kırsal alanda sürdürülen arama çalışmalarında şu ana kadar Miraç'a ait bir ize rastlanılmadı.

Öte yandan Miraç'ın, annesi Firdevs Çiçek ve 2 kardeşiyle birlikte Diyarbakır'dan, Kelekçi Mahallesi'nde yaşayan anneannesine bayram ziyaretine geldiği öğrenildi. Oğlu Miraç'ın dün saat 17.00 sıralarında sokakta arkadaşlarıyla oynadığı sırada kaybolduğunu söyleyen anne Firdevs Çiçek, " Allah rızası için bana oğlumu getirin. Aradım, her yere baktım ama onu göremedim. Ne olur oğluma bana getirin" dedi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır / Dicle Mehmet Mucahit CEYLAN, Burak EMEK

2020-08-01 13:22:22



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