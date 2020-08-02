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Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ı arama çalışmaları ikinci gününde de sürüyor

İHA

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bayram ziyaretine geldikleri evin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ı arama çalışmaları 2'nci günde de sürüyor. Arama kurtarma ekipleri, dağ bayır demeden Miraç'tan iz arıyor.

Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ı arama çalışmaları ikinci gününde de sürüyor

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bayram ziyaretine geldikleri evin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ı arama çalışmaları 2'nci günde de sürüyor. Arama kurtarma ekipleri, dağ bayır demeden Miraç'tan iz arıyor.
Olay, Kurban Bayramı'nın birinci günü akşam saatlerinde Dicle'ye bağlı Kelekçi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 yaşındaki Miraç Çiçek ailesiyle birlikte bayram ziyaretine geldikleri akrabalarının evlerinin önünde oyun oynamaya başladı. Bir süre sonra çocuklarının sesini duymayan aile bireyleri bahçeye koştu. Miraç'ı göremeyen Çiçek ailesi evlerinin etrafında çocuklarını aramaya başladı. Miraç'ın bulunamaması üzerine aile üyeleri durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye jandarma, korucular, AFAD, UMKE ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Hassas burunlu köpeklerin de katıldığı çalışmalarda küçük Miraç'ın bulunması için tüm bölge karış karış aranmaya başlandı.

"Umudumuz var"
Kelekçi köyü muhtarı Zülküf Bayın, Miraç'ı arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek umutlarını kaybetmediklerini söyledi. Bayın, "2 gündür arama çalışmaları devam ediyor, herhangi bir ize rastlanmadı. Bulmak için umudumuz var, köyün etrafını gezdik, dağlara baktık. Bugün de ahırları arıyoruz inşallah bulacağız" dedi.

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