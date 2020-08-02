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Kurbanlık kesimi için oluşturulan mobil kesimhaneler kasapların yüzünü güldürdü

İHA

Kurbanlık kesimi için oluşturulan mobil kesimhaneler kasapların yüzünü güldürdü

Diyarbakır Canlı Hayvan Borsasında yapılan çevre düzenlemelerinin ardından sağlıklı şartlarda kesim yapılmayan alanlar kaldırıldı. Kurbanlık kesimleri için kurulan mobil kesimhaneler kasapların yardımına yetişti.
Sur ilçesinde bulunan Diyarbakır Canlı Hayvan Borsası korona virüs tedbirleri kapsamında 19 Martta kapatıldı. Kapalı bulunduğu süre içerisinde bakım ve onarım çalışması yapılan alanda korona virüse yönelik tedbirlerin alınmasıyla sağlıksız ortamda yapılan kesim alanları yıkıldı. 6 Temmuz itibariyle incelemeler yapan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu'nun talimatıyla Canlı Hayvan Borsası yeniden açıldı. Kurban Bayramı münasebetiyle birçok noktada kurbanlık kesim alanları kurulurken, geçici olarak Canlı Hayvan Borsasında mobil kesimhaneler açıldı. Yetersiz kalan kesim alanı için donanımlı mobil konteyner kesim yeri kuruldu. Konteynerde geçici olarak kesim yapan 30’a yakın kasap mobil konteyner kesim alanının kalıcı olması için çağrıda bulundu.

"Canlı Hayvan Borsasında mobil konteyner kesim yeri kalıcı olsun"
Diyarbakır Canlı Borsasında adaklık gibi niyet edilen kurbanlıkların kesimlerini yapan kasapların sorumlusu Veysi Aslan, 30 aile kurbanlık ve adak kesim noktasında ekmeklerini kazandıklarını söyledi. Şuan içinde yeni konteynerler getirdiler. Bizim iki tane kesim noktamız vardı. Vali beye yanlış bilgi verilince onları yıkmak zorunda kaldılar. Şuanda yeni gelen vali bey sağ olsunlar bayramda halkın hizmetini karşılamak noktasında iki tane konteyner gönderdiler kendileri. Mobil mezbahana olarak çok sağlıklı bir ortam olarak görüyoruz. Biz tesisin halka 365 gün hizmet etmesi noktasında kalıcı olması için bir talebimiz var. Belediyenin yaptığı bu hizmeti de görmek lazım. Vali beye çok teşekkür ediyoruz. Bu hizmeti bize kazandırdıkları için. Talebimiz bu konteynerin 365 gün kalıcı olması ve vali beyin bize yardımcı olmasıdır. Seviniriz, çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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