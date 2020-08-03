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Herkes bayramda evinde, aileler ise evlatlarının yolunu gözlüyor Diyarbakır’da HDP il başkanlık binası önündeki ailelerin evlat nöbeti 336’ıncı gününde

İHA

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 336'ıncı gününe girerken, aileler çocuklarından iyi bir haber geleceği umuduyla Kurban Bayramının son gününde de nöbetlerine devam ediyor.

Herkes bayramda evinde, aileler ise evlatlarının yolunu gözlüyor Diyarbakır’da HDP il başkanlık binası önündeki ailelerin evlat nöbeti 336’ıncı gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 336’ıncı gününe girerken, aileler çocuklarından iyi bir haber geleceği umuduyla Kurban Bayramının son gününde de nöbetlerine devam ediyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi 336’ıncı gününe girdi. 30 Ağustos 2019'da terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan Süleyman Çetinkaya'nın ablası Zekiye Bozak da kardeşinin bir yıl önce dağa kandırılarak götürüldüğünü belirterek, iki bayramdır kardeşine hasret kaldığını söyledi.
HDP’lilerin kardeşini kandırıp dağa kaçırdığını belirten abla Bozak, “Benin kardeşim geçtiğimiz yıl Kurban Bayramında kandırıldı ve dağa götürüldü. 30 Ağustos’ta bir yılı dolacak. En son kardeşimi geçtiğimiz Kurban Bayramında köye gittiğimizde gördüm. O zaman da morali çok bozuktu ve konuşmuyordu kimseyle. Aradan bir zaman geçti dağa kaçırdılar. Ben kardeşime buradan sesleniyorum. Kaç gel teslim ol seni çok özledik” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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