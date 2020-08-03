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HDP'lilerin evlat nöbetindeki anne ve babaları tehdit ettiği iddiası Diyarbakır’da evlat nöbetindeki Celil Begdaş, HDP’lilerin kendisini tehdit ettiğini iddia etti Bagdaş: “Biz ölümden korkmuyoruz. Oğlum kaçırıldığı gün ben öldüm ve bize ölüm vız gelir”

İHA

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 336'ıncı gününe girerken, evlat nöbetindeki baba Celil Begdaş, HDP'lilerin kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia ederek, "Biz ölümden korkmuyoruz. Oğlum kaçırıldığı gün ben öldüm ve bize ölüm vız gelir" dedi.

HDP'lilerin evlat nöbetindeki anne ve babaları tehdit ettiği iddiası Diyarbakır’da evlat nöbetindeki Celil Begdaş, HDP’lilerin kendisini tehdit ettiğini iddia etti Bagdaş: “Biz ölümden korkmuyoruz. Oğlum kaçırıldığı gün ben öldüm ve bize ölüm vız gelir”

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 336’ıncı gününe girerken, evlat nöbetindeki baba Celil Begdaş, HDP’lilerin kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia ederek, ”Biz ölümden korkmuyoruz. Oğlum kaçırıldığı gün ben öldüm ve bize ölüm vız gelir” dedi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi 336’ıncı gününde de sürerken, oğlu terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Yusuf Begdaş’ın babası Celil Begdaş, kendisini HDP’lilerin ölümle tehdit ettiğini belirterek basın açıklaması yaptı.
HDP il binasının önünde evlat nöbetindeki ailelerle birlikte basın açıklaması yapan baba Begdaş, ölümden korkmadıklarını ve çocuklarını almadan gitmeyeceklerini söyledi.

“Benim ve ailemin kılına zarar gelirse bunun sebebi HDP'dir"
Daha öncede HDP’lilerin kendisini tehdit ettiğini iddia eden baba Begdaş, “15 aydır oğlum HDP’liler tarafından kaçırıldı ve dağa götürüldü. 15 gün önce burada HDP’lilerden bir yönetici beni ölümle tehdit etti ve bende bunun üzerine suç duyurusunda bulundum. İlgili yönetici gözaltına alınıp daha sonra sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Dün akşam ise yine o gözaltına alınan ve serbest bırakılan kişi tarafından evime giderken siyah bir otomobil içerisinde 3 kişi bulunuyordu. Bana, ‘HDP’nin önüne gitme, gereğini sana yaparız yoksa’ diyerek beni tehdit ettiler. Ben oğlum gittiği gün öldüm. Ben bunların tehditlerine ve gözdağlarından korkmuyorum. Burada benle birlikte olan diğer ailelerde korkmuyor ve herkes çocuklarını istiyorlar. Benim çocuğumu buradan kandırılarak götürüldü ve ben bu bayramı yaşamadım. Hiçbir aile burada evladını almadan gitmeyecek ve bize artık ölüm felan vız gelir korkmuyoruz onların tehditlerinden, biz ölmüşüz zaten çocuğumuz dağa kaçırıldığı günden bu yana yaşamıyoruz. Biz bayram yapmadık ve çocuğumuza bir bayramlık dahi alamadık. Hani insan hakları vardı? Bu 41 yıldır Kürtler ölüyor. 41 yıldır Kürtler taşların üzerinde ölüyorlar. Benim ve ailemin kılına zarar gelirse herkes bilsin bunun sebebi HDP’lilerdir. Ben ve burada bulunan aileler çocuklarını da almadan asla gitmeyeceğiz” diye konuştu.
Yoğun güvenlik önleminin alındığı açıklamanın ardından aileler kahrolsun PKK ve lanet olsun HDP sloganı atarak eylemlerine devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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