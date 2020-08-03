Emrah KIZIL-Selim KAYA/LİCE (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde, TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde DiyarbakırBingöl yolunun 55'inci kilometresinde meydana geldi. Lice ilçesine bağlı kırsal Arıklı Mahallesi mevkisinde sürücüsünün isimi öğrenilemeyen 34 EU 3537 plakalı TIR ile karşı yönden gelen Ahmet Altaş'ın kullandığı 21 BC 330 plaka otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Altaş olay yerinden yaşamını yitirirken, iki araçta bulanan 5 kişi de yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların, tedavileri sürerken, yaşamını yitiren otomobil sürücüsü Altaş'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır / Lice Emrah KIZIL, Selim KAYA
2020-08-03 18:53:18
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