Kestikleri 51 kurbanı 400 aileye dağıttılar

Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Kurban Bayramı nedeni ile kesilen 51 kurban, 400 aileye dağıtıldı.

Merkezi Diyarbakır’da bulunan ve özellikle kelebek hastası çocuklar ile ailelerine verdikleri destekle bilinen Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kurban Bayramında yardıma muhtaç aileleri unutmadı. Dernek, hayırseverler aracılığıyla 51 kurban kesti. Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenay Çalışır ve beraberindekiler, eşit kilolara ayırdıkları kurbanlıkları 400 aileye dağıttı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yardıma muhtaç aileler için kurban kestiklerini belirten Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenay Çalışır, "Toplamda 51 kurban kestik. 51 yardımseverin vekaletiyle her yıl olduğu gibi bu yıl da terazi ile tartılarak her aileye eşit bir şekilde kurban etlerimizi 400 aileye dağıttık. Bu ailelerin kapısını çaldık ve etleri kendilerine teslim ettik. Allah bizim, yardımseverlerimizin hayırlarını kabul etsin. Biz hem kelebek hastalarımıza hem de diğer mağdur, muhtaç, yetim, öksüz ailelere yardım etmeye devam ediyoruz” dedi.

