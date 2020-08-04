HDP önünde evlat nöbetini sürdüren baba Şevket Bingöl: "Oğlumun hayali polis olmaktı onu da bunlar bırakmadı"

HDP önünde evlat nöbetine devam eden acılı babalardan Şevket Bingöl, oğlu Tuncay’ın 2014 yılında 14 yaşındayken HDP’liler tarafından çayına ilaç atılarak dağa kaçırıldığını belirterek, "Oğlum çok uslu biriydi. Hayali polis olmaktı onu da bırakmadılar. Ben oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim" dedi.

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde eylem başlatan ailelerin evlat nöbeti 337'nci gününde de devam ediyor. 2014 yılında İstanbul Arnavutköy HDP ilçe başkanlığı binasına götürülen ve burada çayına ilaç atılan ardından Diyarbakır’a buradan da dağa kaçırıldığı iddia edilen Tuncay Bingöl’ün babası Şevket Bingöl, oğlunun geri dönmesini istedi.



"Bu HDP’liler oğlumu ve arkadaşlarını kandırıp dağa kaçırdılar"

Oğlu Tuncay’ın çok uslu biri olduğunu ve hayalleri olduğunu kaydeden baba Bingöl, “Çocuğum Tuncay 2014 yılında 14 yaşındayken HDP İstanbul Arnavutköy ilçe teşkilatına götürüldü ve burada çayına ilaç atılıp bayıldıktan sonra buraya yani Diyarbakır HDP binasına getirildi. Çocuğum burada gözü açınca eve gitmek istediğini belirmesi üzerine buradaki kişiler bu kez yemek verdiler ardından çaylarına ilaç atıp bu kez dağa götürdüler. Benim oğlum çok iyi bir çocuktu ailesine bağlıydı. Bu HDP’liler onu ve arkadaşlarını kandırıp dağa kaçırdılar. Oğlumun hayali polis olmaktı, onu da bunlar bırakmadılar. Ben bunların hepsini araştırdım ve 6 yıl boyunca yaptığım araştırmanın sonunda çocuğumun kaçırılmasına sebep olan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduktan sonra o şahıslar şimdi cezaevinde. Ben bunlardan korkmuyorum ve bu çadır olsa olmasa ben tekrardan bunların peşini bırakmayacağım. Ben çocuğumu almadan ve buradaki aileler hepsi çocukları almadan buradan kalkmayacağız. Eylemimizde kararlıyız sonuna kadar buradayız" diye konuştu.



“Oğlum güvenlik güçlerine teslim ol”

Oğlum Tuncay’a seslenen baba Bingöl, “Benim çocuğum beni görüyor veya izliyorsa kaçsın güvenlik güçlerine teslim olsun. Onları belki orada kandırıyorlar. İşkence görecekler ya da cezaevine konulacak şeklinde konuşuyorlar. PKK’nın bu sözlerine inanmasınlar ve kaçsın güvenlik güçlerine sığınsın, teslim olsun" şeklinde konuştu.

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