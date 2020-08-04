Diyarbakır’da kurban satış ve kesim yerleri tazyikli ve deterjanlı suyla yıkandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramının bitmesiyle kurban satış ve kesim yerlerini tazyikli ve deterjanlı suyla yıkadı.

Kurban Bayramının başladığı gün kurban satış ve kesim yerlerini sıkı bir denetim altına alan ve çevresel kirliliğe izin vermeyen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bayramın bitmesiyle birlikte temizlik çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, satış ve kesim yerlerindeki hayvansal atıkların bertaraf edilmesi için atıkları toplayarak araçlarla Büyükşehir Belediyesi Çöp Aktarma İstasyonuna taşıdı. Ekipler atıkları topladıktan sonra özellikle kurban kesim yerlerinde oluşan kirliliği temizlemek için alanları yağ sökücü ve deterjanlarla yıkadı.

Ekipler temizlik ve yıkama işlemlerinin ardından alanları dezenfekte ederek vatandaşların kullanımına hazır hale getirdi.

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