Diyarbakır'da kaybolan Miraç’ı arama çalışmaları 6’ncı gününde Jandarma görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu

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Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde bayram misafirliğine geldikleri evin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Miraç’ı arama çalışmaları 6’ıncı gününde devam ediyor. Jandarma ekipleri, köyde küçük Miraç’ı en son gören tanıkların ifadelerine başvururken, arama kurtarma ekipler ise Dicle Nehri kıyısı ile dağlık alandı arama çalışmalarını sürdürüyor.

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