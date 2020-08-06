Diyarbakır'da kaybolan Miraç'ı arama çalışmaları 7'nci gününde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'da kaybolan Miraç'ı arama çalışmaları 7'nci gününde

İHA

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bayram misafirliğine geldikleri evin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ı arama çalışmaları 7'ncı gününde devam ediyor.

Diyarbakır'da kaybolan Miraç'ı arama çalışmaları 7'nci gününde

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde bayram misafirliğine geldikleri evin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Miraç’ı arama çalışmaları 7’ncı gününde devam ediyor.
Kurban Bayramının 1’inci gününde ailesi ile Dicle ilçesine bağlı Kelekçi köyüne bayram ziyaretine giden 4 yaşındaki Miraç Çiçek, evlerinin önünde oyun oynadığı esnada bir anda ortadan kaybolmuştu. Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, güvenlik korucuları, AFAD, UMKE, özel arama ekipleri, gönüllü arama ekipleri ile su altı arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaybolduğu ilk günden beri ekipler dağ taş demeden küçük Miraç’ı bulmak için çalışma başlattı. Arama çalışmalarının 7'nci gününde de ekipler dağ taş demeden Miraç'tan bir iz bulmaya koyuldu.

"Çocuklarım kardeşlerini soruyor, cevap veremiyorum"
7 gündür haber alınamayan Miraç’ın annesi Firdevs Çiçek, 7 gündür oğlundan haber alamadığını ve yüzünü göremediğini kaydetti. Anne Çiçek, "Bütün yetkililere sesleniyorum Allah rızası için bana oğlumu getirsinler. Ben 6 saat bile oğlumdan ayrı kalamazken 7 gün oldu onu bulamadılar, hiçbir yerde onu görmemişler. Ne gören var ne duyan var. Her yere baktılar, jandarma dahil herkes seferber olmuş. Allah hepsinden razı olsun. Allah için Mirac'ı bulup bana getirsinler. Ben Mirac'ımı istiyorum başka bir şey istemiyorum. Tüm bakanlarımızdan, Cumhurbaşkanımızdan ricamdır Allah için bana oğlumu getirsinler. Kaç gündür çocuklarım 'anne Miraç nerede' diye soruyorlar cevap veremiyorum. Oğlum gelecek diyorum ama hiçbir yerde yok benim oğlum. Şüphelendiğim, bu şahıs diyebileceğim biri yok. Kimseyi örnek gösteremiyorum. Bilsem, kim olursa olsun hiçbir şekilde saklamam. Benim burada ciğerim yanıyor, 7 gündür yavrum yok. Aç mıdır susuz mudur, bir yerde midir bilmiyorum. Benim içim yanıyor bir şey olsa saklar mıyım? Oğlum yanıma geliyor 'anne Miraç ne zaman gelecek' diyor bir şey söyleyemiyorum” dedi.
Kelekçi köyü muhtarı Zülküf Bayın ise arama çalışmalarının ilk günkü gibi devam ettiğini söyledi. Bayın, "Şu anda jandarma, su altı ekipleri, AFAD ekipleri ve vatandaşlarımızın hepsi el birliğiyle arıyor. Taşın altı, nehir, dağ olmak üzere çalışmalar devam ediyor. Henüz bir iz bulunmadı. İnşallah ümitliyiz. Köyün içi, dışı, ahırlar, bağ, bahçe her tarafı jandarma ile birlikte aramışız. İnşallah ümitliyiz bulmaya çalışıyoruz. Ailesi de hayırlı bir haber bekliyor. Çalışmalar devam ediyor akşam da buraya gelmiyorlar, çocuk sesi duyma ihtimali ile dağda kalıyorlar" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır’da en kapsamlı korona virüs denetimi başladı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da en kapsamlı korona virüs denetimi ...
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'den Vali Karaloğlu'na ziyaret
YEREL HABERLER AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'den Vali ...
Estetisyen Jiyan Dalmış'tan cilt bakımı önerileri
YEREL HABERLER Estetisyen Jiyan Dalmış'tan cilt bakımı önerileri
Mobilya aldı, girdiği çekilişle sıfır kilometre araç kazandı Ceylan Karavil Park AVM, ziyaretçilerini otomobille ödüllendirmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Mobilya aldı, girdiği çekilişle sıfır kilometre araç ...
92 yaşında, evlilik vaadiyle 12 bin TL dolandırıldı
YEREL HABERLER 92 yaşında, evlilik vaadiyle 12 bin TL dolandırıldı
Gülistan Can evinde ölü bulundu HDP döneminde belediyeden işten çıkartılan Gülistan Can evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Gülistan Can evinde ölü bulundu HDP döneminde ...
Diyarbakır Surları'nda temizlik ve restorasyon çalışması
YEREL HABERLER Diyarbakır Surları'nda temizlik ve restorasyon ...
Diyarbakır Surları temizleniyor Temizliği inceleyen Vali Karaloğlu: “Surların restorasyonu için ihaleyi bugün imzaladık”
YEREL HABERLER Diyarbakır Surları temizleniyor Temizliği inceleyen ...
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 338'nci gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 338'nci gününde
Diyarbakır'da kaybolan Miraç’ı arama çalışmaları 6’ncı gününde Jandarma görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kaybolan Miraç’ı arama çalışmaları ...
Bağlar’ın gelişen yüzüne yeni nefes alanı
YEREL HABERLER Bağlar’ın gelişen yüzüne yeni nefes alanı
Kayıp Miraç'ı en son görenlerin bilgisine başvuruldu
YEREL HABERLER Kayıp Miraç'ı en son görenlerin bilgisine başvuruldu
Çınar Kaymakamı Büyüknalçacı vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Çınar Kaymakamı Büyüknalçacı vatandaşlarla bir araya ...
Yenişehir filyasyon çalışmaları takip kurulu toplandı
YEREL HABERLER Yenişehir filyasyon çalışmaları takip kurulu toplandı
Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçısı 3 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçısı 3 kişi suçüstü ...
Laleto Tekstil, yılın moda ayakkabılarını inceliyor
YEREL HABERLER Laleto Tekstil, yılın moda ayakkabılarını inceliyor
Diyarbakır’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu 48 adet tarihi objenin ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu 48 ...
Telefonuna gelen linki tıkladı, bankadaki parasından oldu Telefon dolandırıcıları Diyarbakır'da genç kadına mesaj gönderdi Linki tıklayan kadın, çocuğu için bankada biriktirdiği 4 bin 500 liradan oldu
YEREL HABERLER Telefonuna gelen linki tıkladı, bankadaki parasından ...
Diyarbakır'da trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da trafik kazası: 4 yaralı
Diyarbakır’da kurban satış ve kesim yerleri tazyikli ve deterjanlı suyla yıkandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da kurban satış ve kesim yerleri tazyikli ...
Bağlar’da Kurban Bayramı sonrasında cadde ve sokaklar dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Bağlar’da Kurban Bayramı sonrasında cadde ve sokaklar ...
HDP önünde evlat nöbetini sürdüren baba Şevket Bingöl: "Oğlumun hayali polis olmaktı onu da bunlar bırakmadı"
YEREL HABERLER HDP önünde evlat nöbetini sürdüren baba Şevket ...
Hasuni Mağaralarında turizm canlandı
YEREL HABERLER Hasuni Mağaralarında turizm canlandı
Bağlar Belediyesi eğitim kurslarından büyük başarı
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi eğitim kurslarından büyük başarı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X