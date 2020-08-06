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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Beyoğlu vatandaşlara kontrollü sosyal hayat tedbirlerini anlattı

İHA

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde eş zamanlı olarak başlatılan yeni tip korona virüs denetimleri kapsamında ilçedeki cadde ve sokakları arşınlayarak vatandaşlara kontrollü sosyal hayat tedbirlerini anlattı.

Başkan Beyoğlu vatandaşlara kontrollü sosyal hayat tedbirlerini anlattı

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde eş zamanlı olarak başlatılan yeni tip korona virüs denetimleri kapsamında ilçedeki cadde ve sokakları arşınlayarak vatandaşlara kontrollü sosyal hayat tedbirlerini anlattı.
İçişleri Bakanlığı tarafından, 81 ilde, kontrollü sosyal hayat döneminde "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" sloganı ile en kapsamlı korona virüs denetimi yapılırken, Diyarbakır'ın en büyük ilçesi olan Bağlar’da Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, sokak ve caddeleri tek tek gezerek vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda bilinçlendirmeye çalıştı. Denetimler sırasında belediye zabıtaları da vatandaşlara uyarılarda bulunurken, İlçe Tarım Ve Orman Müdürlüğüne bağlı gıda denetim ekipleri de tedbirlere uymayan esnaflar ve işletmeler hakkında yasal işlem uyguladı.

Vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı
Sakarya Caddesi, Medine Bulvarı ve Öğretmenler Caddesi gibi esnaf kesiminin yoğunlukta bulunduğu bölgelerin yanı sıra ilçe genelindeki diğer noktalara da çıkarma yapan Başkan Beyoğlu, alınan tedbirlerin vatandaşın sağlığını korumaya yönelik olduğunun altını çizdiği ziyaretler sırasında önlemlere uymadığı gözlenen vatandaşları da uyardı. Maske kullanımına dikkat çeken Beyoğlu ile vatandaşlar arasında zaman zaman ilgi çekici diyaloglar yaşandı. Beyoğlu, maskesi olmayan vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı. Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 dilden anlatımlarla yaşanan sürecin taşıdığı riskleri dile getiren Başkan Beyoğlu, vatandaşların genel olarak tehlikenin farkında olduğunu ancak daha fazla hassasiyet oluşması gerektiğini ifade etti.

“Devlet her şeyi yapıyor, vatandaşımız dikkatli olmalı”
Kimseye ceza vermek niyetinde olmadıklarını anlatan Beyoğlu, “İçişleri Bakanlığımız Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda ülke genelinde eş zamanlı geniş çaplı denetleme başlattı. Biz de bu amaçla bugün Bağlar sokaklarındayız ve vatandaşlarımıza sürecin taşıdığı riskleri anlatıyoruz. Belediye olarak zaten salgının ülkemizde görülmeye başlandığı mart ayından bu yana hemşehrilerimizle hemen her gün bir araya gelerek bilinçlendirmeye gayret ediyoruz. Devletimizin ve hükümetimizin salgınla mücadelede çok ciddi bir çabası ve gayreti var. Ancak bunlar tek başına yetmez. Milletimizin kendi tedbirlerini alması şart. Esnaflarımız ve vatandaşlarımız genel anlamda riskin farkında fakat bu işin toplumsal mücadeleye dönüşmesi lazım. Bir yandan kontrollü olarak hayatımızı devam ettirelim, bir yandan da sağlığımızı ve sevdiklerimizi korumak için son derece basit olan tedbirlere uyalım” dedi.

Ticari taksi sürücülerine maskesiz yolcu almayın uyarısı
Bağlar Belediyesi ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler kapsamında alışveriş noktaları, pazar yerleri, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikah yapılan yerler, berber, kuaför, güzellik merkezleri, internet kafeler, şehirler arası toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, piknik alanları ve bilumum yaşam alanlarını kapsayacak şekilde denetimler gerçekleştirildi.
Başkan Hüseyin Beyoğlu, denetimler sırasında durdurduğu ticari taksi sürücüleriyle de sohbet ederek hem kendilerinin maske kullanmasını hem de araçlarına maskesiz yolcu almamalarını istedi.

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