Pandemi hastanesinin gece görüntüsü salgının boyutunu ortaya koydu Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 273 odanın gece saatlerinde neredeyse tüm odaların ışıkları yanarken görüntülendi

Korona virüs vaka sayılarının her geçen gün arttığı Diyarbakır’da, 2 pandemi hastanesinden biri olan 273 oda ve 546 yataklı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinin neredeyse tüm odaların ışıkları yanıyor. Böylece hastanenin gece fotoğrafı, salgının boyutunu ortaya koyuyor.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alarak pandemiye dönüşen korona virüsü, her geçen gün artarak ilerlemeye devam ediyor. Özellikle Diyarbakır ve çevresinde yanlış anlaşılan 'kontrollü sosyal hayat', korona virüsün ikinci dalga olarak seyretmesini beraberinde getirdi. Kontrollü sosyal hayatı yanlış anlayıp, korona virüs tedbirlerine uyumayan Diyarbakır’ın hemen her ilçesinden pandemi haberleri gelmeye devam etti.

Buna bağlı olarak, Türkiye’nin 81 ili içerisinde korona virüs vaka artış sayısında ilk 5 il içerisine giren Diyarbakır’da, iki pandemi hastanesinden biri olan 12 katlı 273 odalı 546 yataklı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doluluk oranı arttı. Dün gece saatlerinde çekilen görüntülerde 273 odalı hastanenin hemen her odasının ışıklarının yanık olması, salgının boyutunu da ortaya koydu. Sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmayan kentte, hemen her gün 150’den fazla yeni vakanın ortaya çıktığı öğrenildi. Korona virüs tespit edilen hastalardan, hastalığı hafif seyreden vakalar evlerinde karantinaya alınırken, ağır hastalar da hastanede tedaviye alınıyor.

Öte yandan maske takmanın zorunlu olduğu kentte korona virüs tedbirlerinin uygulanması için denetimler, Türkiye genelindeki denetim uygulaması ile birlikte arttırıldı.

