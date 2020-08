Vali Karaloğlu: Diyarbakır'da bayram dolayısıyla kıpırtı var ama kontrol edilebilir noktada

Burak EMEK-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge sonrası 'Sağlık için, hepimiz için' sloganıyla koronavirüs denetimi gerçekleştirildi. Denetimlere katılan Vali Münir Karaloğlu, "İnşallah hep birlikte bu hastalığı yeneceğiz. Bayram dolayısıyla bir kıpırtı var ama kontrol edilebilir noktada. Her şey sağlık teşkilatımızın kontrolünde şu anda" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği 'Koronavirüs denetimleri' konulu genelge kapsamında 'Sağlık için, hepimiz için' sloganıyla Diyarbakır'da da koronavirüs denetimleri gerçekleştirildi. Vali Münir Karaloğlu ve beraberindekiler, Yenişehir ilçesi Yaşar Kemal Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlere katıldı. Vali Karaloğlu, cadde boyunca iş yerlerini tek tek gezerek uyarılarda bulundu. Bazı iş yerlerinde uyarıların olmadığını gören Karaloğlu, iş yeri sahiplerini uyararak bir an önce tedbir almaları gerektiğini hatırlattı. Maske, sosyal mesafe ve temizlik kuralları konusunda da uyarılarda bulunulan denetimlerde, siyah maske takanlara cerrahi maskeler verildi. Halk otobüsüne de binen Vali Karaloğlu, otobüs şoförünü para almaması konusunda uyararak dikkat etmesi gerektiğini hatırlattı.

'TOPLUM, MASKE, MESAFE VE TEMİZLİK KURALLARINA UYARSA HASTALIĞI ENGELLEYECEĞİZ'

Vali Karaloğlu, sahaya çıkıp vatandaşı uyarma ve tekrardan farkındalığı artırmak adına çalışma yaptıklarını belirterek, "Virüsü ve hastalığı engellemek bizim elimizde. Toplumda yaşayanlar maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarsa hastalığı engelleyeceğiz. Bu kurallara uymadığımız sürece hastalık büyümeye, artmaya devam edecektir. Onun için yaptığımız bu denetimle gördük ki çarşıda aslında iş yerlerimizin kurallara uyduğunu görmüş olduk. Daha fazla dikkat etmemiz gerekir. Halkımızı kalabalık mekanlar, kafeler, düğün salonları gibi yerlerde, kapalı alanlarda durmamaya, bulunmamaya çağırıyoruz. İnşallah hep birlikte virüsü, hastalığı yeneceğiz. Sadece kolluğun, vali ile sağlık çalışanlarının çalışmasıyla yenemeyiz. Hep birlikte yenebiliriz. Bugün itibariyle vatandaşımızdan daha çok dikkat ve hassasiyet bekliyoruz. Sosyal mesafemizi koruyalım. Mezarlık ziyaretini illa mezara giderek yapmak zorunda değiliz. Bizim okuduğumuz rahmet ve Fatiha her yerde ölümüze rahmet olur. İlla mezarlığı ziyaret edip hastalığı birbirimize bulaştırmaya gerek yok. Bayram dolayısıyla bir kıpırtı var ama kontrol edilebilir bir noktada. Her şey sağlık teşkilatımızın kontrolünde şu anda" diye konuştu.

Kentte, polis ve belediye ekiplerince 'koronavirüs denetimleri' kapsamında, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeler ve açık alanlarda gerçekleştirilen denetimler gün boyunca sürecek. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR

2020-08-06 14:11:22



