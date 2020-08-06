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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 339'uncu gününde

İHA

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 339'uncu gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 339’uncu gününe girdi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 339'uncu gününde de devam ediyor. Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir'in (24) 2015 yılında terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığını belirten baba Abdullah Demir, 339 gündür eylemlerine devam ettiklerini, HDP’lilerin içeride olduğunu ve bir gün bile dertlerini dinlemediğini söyledi. Demir, “Gelip de demiyorlar ki bu analar, babalar 339 gündür burada bekliyor, bir senemiz bitiyor. Yani Kürtlük bu mudur, insanlık bu mudur, adalet bu mudur? Bizden ne istiyorlar? Zorla bizim çocuklarımızı alıp götürüp PKK’ya teslim etmişler. Allah hakkımızı bunlara bırakmasın. Orada oturmuşlar, burayı seyrediyorlar. Ne için milletvekili oluyorsun, halkın derdini anlatması için. Halka yardım etmesi için, adalet bu mudur” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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