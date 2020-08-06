Çınar'da korona virüs denetimi

Diyarbakır'ın Çınar İlçe Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, ilçede korona virüs denetimlerine katıldı.
Son mülki idareler kararnamesiyle Çınar'a atanan Kaymakam Büyüknalçacı, kentte korona virüs denetimine katıldı. Denetim sırasında vatandaşlara maske de dağıtan Kaymakam Büyüknalçacı, vatandaşlara korona virüs tedbirlerine uymaları çağrısında bulundu.
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