Maarif Koleji, DTSO Sanayi Mektebi olarak yeniden eğitim faaliyetine geçti

Diyarbakır’da Maarif Koleji, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Sanayi Mektebi olarak işlevlendirilip eğitime faaliyetine başladı.

DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdal Avşar ve DTSO Bilim ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Korkmaz DTSO Sanayi Mektebinin kuruluşu ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Başkan Yardımcısı Avşar, DTSO Sanayi Mektebinin Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Karacadağ Kalkınma Ajansı desteği kurulduğunu belirtti. 2019 yılının ikinci yarısında başlatılan tarihi yapının bazalt taşların temizlenmesi ve açığa çıkarılması, iç ve dış mekan basit onarım işleri, çevre düzenleme gibi çalışmalar ile tarihi yapının tadilatının tamamlandığını ve eğitim faaliyetlerine başlandığını söyledi. Avşar, "Tarihi yapı cumhuriyet döneminden bugüne eğitim amaçlı kullanılmış ve 1956 yılında Türkiye’de 6 ilde açılan maarif kolejlerinden biri olan Diyarbakır Maarif Koleji olarak işlevlendirilmiştir. Tarihi yapının karşısında bulunan ve hali hazırda DTSO hizmet binası olarak işlevlendirdiğimiz yapı da 1896 yılında Hamidiye Sanayi Mektebi olarak işlevlendirilmiştir. Her iki tarihi yapı günümüze kadar eğitim amaçlı kullanılmış olup, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Karacadağ Kalkınma Ajansı desteği ile DTSO tarafından yeniden eğitim amaçlı işlevlendirilmiştir" dedi.



"Gençlerin ve kadınların gelecek yetkinliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor"

Sanayi Mektebinin hedeflerinin olduğunu aktaran Avşar, “Sanayi Mektebini kentte mevcut iş gücünün niteliğinin arttırılması, gençlerin ve kadınların geleceğe yönelik yetkinliklerinin geliştirilmesi, hali hazırda işsiz gençlerin farklı alanlarda eğitimi ve istihdama katılımının desteklenmesi amacıyla kurduklarını, güncel ve gelişmiş eğitim teknolojileri kullanarak yerinde ve online eğitimler geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri sağlayarak yerelde daha nitelikli eğitim programlarına erişimin sağlanacağını, hedef gruplarına göre ücretli ve ücretsiz eğitimlerin düzenleneceğini, yerelden daha çok insanın özellikle kadınların ve gençlerin nitelikli eğitim hizmetlerine erişimi ve niteliklerinin geliştirilmesi, daha nitelikli işlere erişiminin desteklenmesi ve geleceğin yetkinlikleri alanında girişimlerinin desteklenmesini amaçlıyoruz" diye konuştu.

DTSO Bilim ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Korkmaz ise kentin genç nüfusunu ekonominin gelişmesi ve yerel kalkınma için önemli bir potansiyel olarak gördüklerini, yerelde insan kaynağını geliştirerek ekonomik faaliyetlerin gelişmesi ve farklılaşmasına önemli katkılar sunulacağına inandıklarını belirterek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Karacadağ Kalkınma Ajansının da bu hedeflerle projeyi desteklediklerini ifade etti.

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