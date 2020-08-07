Dicle'de korona virüs denetimi

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Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde korona virüs salgını nedeni ile denetim gerçekleştirildi.

Dicle Kaymakamı Halil İbrahim Demirçin öncülüğünde, halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde maske ve sosyal mesafe denetimleri yapıldı. Yol, market ve kuaför gibi birçok iş yerlerinde yapılan denetimlerde vatandaşlar kurallara uymaları konusunda uyarıldı.

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