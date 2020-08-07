Park halindeki ambulansa taş atıp kaçtılar

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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler, park halinde bulunan ambulansta taş atıp kaçtı. Olayda ambulansın camı kırılırken, polis şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, Diyarbakır’ın Yenişehir İlçesi Ofis Semtinde bulunan 3 No'lu Aile Sağlık Merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 21 BC 263 plakalı ambulans park halinde iken gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin taşlı saldırısına uğradı. Ambulans sürücüsü vakaya çıkmak için hazırlanırken ambulansın camına isabet eden taşı fark edince durumu polise bildirdi. Ekipler olay yerinde geniş çapta inceleme yaparken çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Olay korona virüs süresince gece gündüz çalışan sağlık çalışanları tarafından kınandı.

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