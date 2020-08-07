Silvan'da 3 bina karantinaya alındı

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 3 bina karantinaya alındı.

Korona virüs vak'alarında artış yaşanan ilçelerden biri olan Silvan’da son 1 ayda 900 kişinin testi pozitif çıkarken, 15 kişi Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet hastanesinde tedavi altına alındı. İlçede bulunan 3 apartman ise korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Düğün, taziye ve nişan törenlerinde hiç bir tedbir alınmadığı belirtilen sağlık örgütleri temsilcileri, vatandaşların tüm tedbirlere uymaları çağrısında bulundu.

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