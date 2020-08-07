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HDP önündeki eylemde 340'ıncı gün; aile sayısı 142 oldu (2)

DHA

HDP önündeki eylemde 340'ıncı gün; aile sayısı 142 oldu (2)


HDP ÖNÜNDE GERGİNLİK
Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki eylemi devam ederken, aileler, HDP'lilerin kendilerine güldüklerini iddiasıyla içeri girmek istedi. Polisin güçlükle sakinleştirdiği aileler, daha sonra 'Kahrolsun PKK, lanet olsun HDP' sloganları attı.FOTOGRAFLIDHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR
2020-08-07 15:27:23

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