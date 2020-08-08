Diyarbakır'da tarihi surlarda 'ayak' tenisi



Burak EMEKNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)KORONAVİRÜS salgını nedeniyle spordan uzak kalan gençler için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce 'Altın ayaklar yarışıyor' sloganıyla UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Diyarbakır surlarında ayak tenisi turnuvası düzenlendi.

Diyarbakır'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce koronavirüs salgını sürecinde spordan uzak kalan gençler ve çocuklar için 'Altın ayaklar yarışıyor' sloganıyla düzenlenen ayak tenisi turnuvasının 3'üncüsü UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi´nde bulunan tarihi surlarda yapıldı. 4 sahanın kurulduğu tarihi Sur ilçesindeki Ben-u Sen Burcu dibindeki parkta, antrenörler eşliğinde müsabakalar düzenlendi. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun gerçekleştirilen müsabakalarda, uzman antrenörler tarafından izlenen sporculardan yetenekli olanlar, lisanslı sporcu olarak ülkeye kazandırılacak. Şu ana kadar 300 çocuğun faydalandığı ayak tenisi, kentin tarihi yerlerinde 10 etapta yapılacak. 2 bin çocuğa ulaşmanın hedeflendiği etkinliğin sonunda, sporculara plaket verilecek.

'HEDEFİMİZ 2 BİN ÇOCUĞUMUZA ULAŞMAK'

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Aydın Çetin, etkinliğin amacının pandemi sürecinde çocukları sporla tanıştırmak olduğunu belirterek, "Ayrıca Diyarbakır'ın tarihi ve güzel yerlerini tanıtmak amacıyla da gerçekleştirdiğimiz bir etkinliktir. İlk etkinliği Keçi Burcu'nda yaptık. Sonra Sur ilçesinin sokaklarında da yaptık. Şimdi de Ben-u Sen Burcu'nda yapıyoruz. Sağlık ve hijyen kurallarına uyarak bunu yapıyoruz. Burada futbol ve değişik branşlarda çeşitli antrenörler var. Çocukları gözlüyorlar. Yetenekli çocuklarla ilgili gerekli bilgilendirmeleri kendilerine veriyoruz. 10 ayakta gerçekleştireceğiz. Hedefimiz 2 bin çocuğumuza ulaşmak. Ana hedeflerden biri de bu tür etkinlikleri yaparken çocuğu orada keşfetmek" dedi.

'ÇOCUKLAR BU ETKİNLİKLERLE RAHATLIYORLAR'

Antrenör Mehmet Şafi Güzel ise pandemi sürecinde evde kalan çocukları, süreçle beraber dışarıya alıp etkinlik yaptıklarını ifade ederek, "Çocukların daha rahat etmesi için bunu yaptık. Çocuklar çok fazla enerji dolu. Pandemi sürecinde enerjilerini doldurmuşlar. Bu etkinliklerle rahatlıyorlar. Ne yapacaklarını da bilmiyorlar. Çok heyecanlılar ve sevinçliler. Çocukları sokaktaki kötü alışkanlıklardan kurtaran iyi bir etkinlik oluyor" diye konuştu.

Turnuvaya katılan 9 yaşındaki Muhammed Ali Çiftçi, çok eğlendiğini dile getirerek, "Buradaki ayak tenisi çok güzel. Bir kere vurduğumuzda karşı takımın ya kafa ya da ayak vurması gerekiyor. Bu da çok eğlenceli oluyor. Koronavirüs olduğunda evdeydik ve canım sıkılıyordu. Sonra kuzenimle beraber buraya geldik" ifadelerini kullandı.

Turnuvaya katılan 11 yaşındaki Berna Çiftçi ise turnuvaya kendisini amcasının getirdiğini aktararak, topla oynamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEKNurettin FİDANCAN

2020-08-08 09:16:17



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