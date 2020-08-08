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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatil için Diyarbakır’a geldi, tedavi gördüğü klinikte çocuk haberini alarak çifte bayram yaşadı

İHA

İstanbul'da yaşayan Gülşah B., 5 yıllık çocuk hasretini sona erdirmek için birçok tüp bebek merkezi ve kliniğe başvurdu. Yaz tatili için eşiyle Diyarbakır'a gelen Gülşah B., Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e başvurdu. Burada yapılan tahliller ve tedaviler sonucu Gülşah B., bayramda gebelik kesesini görüp mutlu haberi alarak çiftte bayram yaşadı.

Tatil için Diyarbakır’a geldi, tedavi gördüğü klinikte çocuk haberini alarak çifte bayram yaşadı

İstanbul’da yaşayan Gülşah B., 5 yıllık çocuk hasretini sona erdirmek için birçok tüp bebek merkezi ve kliniğe başvurdu. Yaz tatili için eşiyle Diyarbakır’a gelen Gülşah B., Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvurdu. Burada yapılan tahliller ve tedaviler sonucu Gülşah B., bayramda gebelik kesesini görüp mutlu haberi alarak çiftte bayram yaşadı.
İstanbul’da yaşayan 6 yıllık evli Gülşah B., 5 yıldır çocuk sahibi olmak için birçok ilde ve klinikte tedaviler gördü. Gördüğü bütün tedavi sonuçları negatif çıkınca ailede umutlar tükenmeye başladı. Tedavi için pes etmeyip arayışta olan Gülşah B. ve eşi, arkadaş tavsiyesi ve internet üzerinden Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e ulaştı. Eşiyle birlikte yaz tatili için Diyarbakır’a gelen Gülşah B.’ye yapılan tahlillerde yumurta rezervi, yumurta kalitelerinde zayıflama ve rahim zarında ince olduğu tespit edildi. Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hastasına kişiye özgü PRP, akupunktur, yumurta detoks, embriyo glue ve yumurta yapıştırma uygulaması gerçekleştirdi. Çift, bayramda gebelik kesesini görerek Kurban Bayramında çifte bayram yaşadı.

Farklı uygulamalar gebeliği getirdi
Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hastasının birkaç defa aşılama uygulaması, çok sayıda ilaç tedavisi uygulaması gördüğünü, İstanbul’daki bütün tedavileri başarısız olarak geçirdiğini söyledi. Hastanın bayram nedeniyle Diyarbakır’a geldiğini, eş dost arkadaş tavsiyesi üzerine kliniklerine başvurduklarını belirten Prof. Dr. Çoksüer, “Bizde hastayı detaylı değerlendirdik, eski tahlillerine baktığımızda hastada düşük over rezerv, yani yumurtaların kalitesinde biraz zayıflama var ve aynı zamanda yumurta sayısında azalma vardı. Aynı zamanda o yumurtaların tutulmasında problem olduğunu gördük ve rahim zarının ince olduğunu tespit ettik. Tabi tüp bebek tedavisine başlamadan önce belli başlı detaylı bilgi verdik. Hastamıza PRP, akupunktur, yumurta detoks ve embriyo glue, yumurta yapıştırma uygulaması yaptık. Bunlar tüp bebekte başarı oranımızı artıran yöntemler. Bu yöntemleri anlattıktan sonra hastaya uygulamaya karar verdik. Buradaki temel hedefimiz yumurta kalitesini artırmaktı. İyi kalitede ama az yumurta elde etmeyi hedefledik ve ona göre hastamıza iğne tedavi protokolü uyguladık” dedi.

“Çifte bayram yaşatarak İstanbul'a uğurluyoruz”
Yumurta toplama işinde de iyi sperm ve iyi yumurta seçimiyle beraber döllenmeyi gerçekleştirdiklerini aktaran Prof. Dr. Çoksüer, “Transfer aşamasında biz bu hastamıza akupunktur uygulaması yaptık. Çünkü hastada ciddi anlamda bir stres vardı. Hasta olmaz gibi fobi oluşmuştu. Akupunktur ile ilk önce stres faktörünü bertaraf ettik. İkinci faktörümüz özellikle rahim duvarının kalınlaşmasını sağladık. Embriyonun rahmin içerisinde tutunmasını güçlendirdik. Üçüncüsü de rahmin kanlanmasını artırdık. Dördüncüsünde de bağışlık sistemini güçlendirerek embriyonun rahimin içinde tutunma gücünü artırmayı hedefledik. Test gününe kadar beklediler ve sonuç pozitif olarak çıktı. En son bugünde baktığımızda gebelik kesesini gördük ve hasta için müthiş bir mutluluk kaynağı oldu. Hasta bayram için gelmişti ve şimdi bu gebelik haberini alarak çifte bayram yaşayarak hastayı İstanbul'a uğurluyoruz” diye konuştu.

“Bayramın ikinci gününde güzel bir haber aldık, çifte bayram yaşadık”
34 yaşındaki hasta Gülşah B., 6 yıllık evli olduklarını ve 5 yıldır çocuk istediklerini ifade etti. Ne doğal yoldan ne de tüp bebek yoluyla başarı sağlayamadıklarını kaydeden Gülşah B., “Çok zorlu bir süreçti. Rahmimde perde vardı, öncelikle onun ameliyatıyla başladık. Ondan sonra 6 ay bekleme, 1 yıl bekleme bir türlü doğal yoldan gebelik oluşmadı. İstanbul’da iki tüp bebek merkezinde 3 deneme yaptık. Üçü de negatif sonuçlandı. Tabi ki her negatifte daha fazla umutlarımız yıkıldı. Hayal kırıklığına uğradık ve endişe kat sayımız arttı. Sonra işte bilindiği gibi ilaçlar, yumurta toplama, transfer süreci bol bol dinlendim ve bayramın ikinci gününde de güzel bir haber aldık, çifte bayram yaşadık. Bayramın ikinci gününde testte gördüğüm beni aşırı mutlu etti. Çok ağladım, çok sevindim ve bugünde keseyi gördüm ve her şey yolunda çok mutluyuz. Diğer üç denemede de klasik tüp bebek protokolleri uygulandı. Hakan hoca bize PRP yöntemi, akupunktur, mikroçip, embriyo aşısı, embriyo yapıştırma tekniğiyle toplamda 5 teknik uyguladı. Ve ben bunlardan çok ümitliydim. Özellikle Akupunktur beni çok rahatlatan sebep oldu. Çünkü daha önceki 3 tüp bebek denemesinde çok stresli geçti o süreç. Fakat bu sefer çok rahattım, mutluydum ve hep iyi düşündüm. Bunda bu yöntemlerin etkisi çok oldu bence. Çünkü ilk kez uyguladılar ve çok şükür olumlu sonuçlandı” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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