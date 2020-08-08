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Esat TAŞTEKİN/ERGANİ, (DHA)DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan ve yaralı halde bulunan peçeli baykuş tedaviye alındı.

Ergani ilçesinde yaşayan Ömer Çoban, kırsal alanda yaralı ve bitkin bulduğu peçeli baykuşu, alarak veteriner hekime teslim etti. Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve nadir görülen peçeli baykuşa inceleme yapan veteriner, sol kanadından yara aldığını belirledi.

Sağlık kontrolünden geçirilen, su ve yiyecek verilen peçeli baykuş, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır / Ergani Esat TAŞTEKİN

2020-08-08 13:30:04



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