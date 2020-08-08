Diyarbakır’da kaybolan Miraç’ı arama çalışmaları 9’uncu gününde

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde bayram misafirliğine geldikleri evin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Miraç’ı arama çalışmaları 9’uncu gününde devam ediyor.

Kurban Bayramı’nın 1’inci gününde ailesi ile Dicle ilçesine bağlı Kelekçi köyüne bayram ziyaretine giden 4 yaşındaki Miraç Çiçek, evlerinin önünde oyun oynadığı esnada bir anda ortadan kaybolmuştu. Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, güvenlik korucuları, AFAD, UMKE, özel arama ekipleri, gönüllü arama ekipleri ile su altı arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma ekipleri bugün dağlık, taşlık alanlarda ve nehir kıyılarında arama çalışmalarına devam etti.

Köyde, 9 gündür kaybolan Miraç’tan gelecek olan bir haber için umutlu bekleyiş sürüyor.

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