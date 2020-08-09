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Diyarbakır'da 'korona virüs tedbirsizliği' boyut atladı Korona tedavisi gören yakınlarına meşrubat götürdü, virüse yakalanıp 4 kişiye bulaştırdı Bayram günü korona virüs tedavisi gören yakınlarının ziyaretine gitti, aynı aileden 4 kişiye virüs bulaştırdı

İHA

Diyarbakır'da 'korona virüs tedbirsizliği' boyut atladı Korona tedavisi gören yakınlarına meşrubat götürdü, virüse yakalanıp 4 kişiye bulaştırdı Bayram günü korona virüs tedavisi gören yakınlarının ziyaretine gitti, aynı aileden 4 kişiye virüs bulaştırdı

Diyarbakır'da bir kişi, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde korona virüs tedavisi gören yakınlarına pencereden el salladıktan sonra meşrubat alıp yanlarına giderek bayramlarını kutladı. Burada korona virüs kapan şahsın, yine akrabası olan 4 kişiye de virüsü bulaştırdığı öğrenildi.
Son günlerde vaka artışlarının baş gösterdiği kentlerin başında gelen Diyarbakır’da, tedbirsizliklere yeni bir boyut eklendi. Kentte 11 gün önce korona virüs tespit edilen Halis B., Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Tedavisi devam eden Halis B., ailesiyle bayramlaşamadı. Akrabaları kendisine sürpriz yaparak tedavi gördüğü hastanesinin önüne geldi. Tedbir amaçlı içeri girmeyen akrabaları, Halis B.’ye dışarıdan el sallayıp telefonla arayarak bayramlaştı. Halis B.’nin akrabalarından A.İ. ise yakınına meşrubat götürmek için tedavi gördüğü katta çıkıp burada korona virüslü hastayla temas etti. Daha sonra aşağı inen A.İ., B.İ, S.İ, A.İ ve S.İ. ile temasta bulundu. Aile üyeleri, yüksek ateş, öksürük ve halsizlik şikayeti ile hastaneye başvurunca gerçek ortaya çıktı. Yapılan tetkikler sonucu aynı aileden 5 kişinin korona virüse yakalandığı tespit edildi.
Hastaların evde karantinaya alındığı öğrenilirken, filyason ekiplerinin hastaların kimlerle temas ettiklerini tespit etmek için çalışma yaptığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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