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UNESCO’nun mirasında yangın Diyarbakır’da Hevsel Bahçelerinde 2 farklı noktada yangın çıktı Orman yangın söndürme ekipleri arazörle yangınları müdahale ederek söndürdü

İHA

UNESCO’nun mirasında yangın Diyarbakır’da Hevsel Bahçelerinde 2 farklı noktada yangın çıktı Orman yangın söndürme ekipleri arazörle yangınları müdahale ederek söndürdü

Diyarbakır’da UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Hevsel Bahçeleri’nde kimliği belirsiz kişi yada kişilerce 2 farklı noktada yangın çıkarıldı. Yangınlar orman yangın söndürme ekiplerince büyümeden kontrol altına alınırken, ağaçlık alanda büyük çapta hasar oluştu.
Diyarbakır’da Türkiye’nin 14. miras alanı olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Hevsel Bahçelerinin orta bölümlerinde bulunan ormanlık alan kimliği belirsiz kişi yada kişilerce ateşe verildi.
Orman ekipleri yangını söndürdü
Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar 110 itfaiye ekiplerine haber verirken, itfaiye ekipleri de durumu orman yangınlarını söndürme ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler yangına arazözle müdahalede bulunarak gece geç saatlerine kadar ağaçlık alana fazla zarar vermeden söndürdü.
Yangın nedeniyle ağaçlı alanda birçok ağaç küle dönerken, yangını kim yada kimlerin çıkardığına ilişkin inceleme başlatıldı.

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