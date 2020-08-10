Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı

DHA

Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı


Burak EMEK-Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da Kurban Bayramı öncesi bin 500 ile bin 600 TL arasında kiralanan daireler, tayin ve üniversite öğrencilerinin geleceği dönemle birlikte, fırsatçılar tarafından yüzde 300'e kadar oranla zamlandı. Diyarbakır Emlakçılar Derneği Başkan Yardımcısı Fırat Akçakmak, kentteki en büyük sorunlardan birinin de son 2 haftada aniden artan kiralar olduğunu söyledi. Emlak ve gayrimenkul danışmanı Cezayir Tunçbilek ise, yapılan zamla kentte bin TL'ye kiralanan dairelerin fiyatlarının 4 bin liraya kadar yükseldiğini belirtti.
Diyarbakır'da Kurban Bayramı öncesi kiralık daire fiyatları tayin, düğün ve üniversite öğrencilerinin geleceği dönemle birlikte fırsatçılar tarafından yüzde 300'e varan oranlarla zamlandı. Özellikle Kayapınar ve Bağlar ilçelerinde bayram öncesi, bin ile bin 600 TL arasında kiralanan dairelere, ev sahipleri 4 bin TL kadar ücretler isteyince, kiracılar bütçelerine uygun ev bulmakta zorlanmaya başladı. Konut satış fiyatları da 1 Haziran'da Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kamu bankaları ile ortak hazırlanan kredi paketini fırsat bilen bazı ev sahipleri nedeniyle artış gösterdi. Diyarbakır Emlakçılar Derneği Başkan Yardımcısı Fırat Akçakmak, kentte son 2 haftada kiralık daire fiyatlarının aniden arttığını belirterek, "40 gün önceye kadar daire artışları oldu. 20 gün önce arsa artışları oldu. Şimdi son 2 haftada yüzde 50-60 bandında kira artışları oldu. Bu artışlardan dolayı insanlarımız mağdur oluyor. Bu dönem tayin ve düğün dönemi. Kiracılar ev bulmak istiyor ama onu da bulamıyor. Sıkıntı yaşıyorlar" dedi.
'DAİRE FİYATLARINDA VE KİRALARDAKİ DÜŞÜŞ İÇİN İMAR ALANLARI AÇILMALI'
Rekabet oluşmadığı için fiyatların yüksek olduğunu ve bu sorunun çözümü için de Diyarbakır'da imar alanları açılması gerektiğini vurgulayan Akçakmak, "Bizim yerel yöneticilerimizden ve Çevre Bakanlığı'ndan talebimiz Bağlar ilçesi, yeni Bağcılar dediğimiz Nevruz alanı, Hashavar tarafı, Dokuzçeltik bölgesi, Kayapınar ilçesi Talaytepe ve Yolboyu Mahallesi'nin imara açılmasıdır. Bunlar açılmadığından dolayı arsaların fiyatları aldı başını gidiyor. Daire fiyatları ve kiralar arttı. Böyle olduğu zaman, insanlarımız sabit giderleri çoğaldığından mağdur oluyor. Tayinleri çıkıp kente gelen arkadaşlar var. Her gün ev arıyorlar ama bulamıyorlar. İnsanlarımız çocuklarını evlendirecekler ama evlendirmeden önce kiralık ev aramaya çıkıyorlar ama bulamıyorlar. Diyarbakır'da belli bölgelerde özellikle Bağlar'da 2014 yılında 400 ile 500 bin TL arasında sattığımız arsaların dönümü bugün 1,5 milyon TL veya 1 milyon 600 bin lira arasında değişiyor. Daire fiyatlarının dengelenebilmesi için bu şarttır. Özellikle Yenişehir, Bağlar ve Kayapınar bölgesinin imara açılması lazım. Yoksa fiyatların dengede olması mümkün değildir. Daire ve kira fiyatları da bu şekilde düşmez. Çünkü fırsatçılara gün doğuyor. Burada rekabet oluşmadığından dolayı fırsatçılık doğuyor. Bu durumda mağdur olanlar insanlarımız oluyor" diye konuştu.
'BİN TL'LİK DAİRE 4 BİN TL'YE YÜKSELDİ'
Emlakçı Cezayir Tunçbilek ise, yeni inşaatların çalışmalarının olmaması nedeniyle kira artışlarının yaşandığını ve fırsatçıların da kentte bin TL'ye kiraya verdiği daireleri şuan 4 bin TL'ye kadar kiraya verdiğini vurguladı. Tunçbilek, "Bunların nedeni Diyarbakır'da imar olmamasıdır. Bağlar, Kayapınar ve Yenişehir bölgesinin imara açılmamasından dolayı kira artışı bazı yerlerde yüzde 300 dolaylarında oldu. Tayini çıkan memurlar geldi. Şu an ilçelerde ev bulmaya çalışıyorlar. Aldıkları maaş belli. Diyarbakır'da kiralık daire fiyatlarının gelen memur arkadaşlara hiçbir faydası yok. Asker ve polis evsiz, Diyarbakır'da lojman sıkıntısı da var. Ben emlakçı olarak ev sahiplerinden 2 aydır kiralık ev bulamıyorum. Arkadaşlarımıza veya dostlarımıza memnun edici ev bulamıyoruz. Bin TL olan kira 3 bin veya 4 bin TL civarında. Yeni yapılan sitelerde ve 75 metrelik yolda 4 bin 500 TL isteyen siteler var" dedi.
'MAĞDURUZ, DAİRE BULAMIYORUZ'
Kiralık daire arayan Süleyman Ersan ise, bir türlü istediği daireyi bulamadığını dile getirerek, "Bin 500 liralık daireye 2 bin 500 lira diyorlar. Bin TL'lik daireye 3 bin TL söylüyorlar. Yani artık kafam durdu. Şu an her tarafa bakıyoruz ve bir türlü daire bulamıyoruz. Mağduruz ve birileri buna el atmalı. Bir şeyler yapması lazım. İnsanlar kafasına göre fiyat veriyor. Rica ediyorum, bundan kim sorumluysa bunların üstünde dursun. İnsanlar mağdur" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Selim KAYA
2020-08-10 09:11:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır’da gecenin sessizliğini silah sesleri bozdu Şahıslar otomobil ile geldikleri sitenin önünde etrafa rastgele ateş ederek kaçtı Otomobil ile rastgele etrafa ateş eden şahıslardan biri güvenlik kamerasına yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da gecenin sessizliğini silah sesleri ...
UNESCO’nun mirasında yangın Diyarbakır’da Hevsel Bahçelerinde 2 farklı noktada yangın çıktı Orman yangın söndürme ekipleri arazörle yangınları müdahale ederek söndürdü
YEREL HABERLER UNESCO’nun mirasında yangın Diyarbakır’da Hevsel ...
Evlat nöbetindeki Zümrüt Salim, HDP il binasında hafız oğlunun yolunu gözlüyor Salim, diğer yandan küçük kızına hafız olması için Kuran-ı Kerim öğretiyor Annesiyle ağabeyinin yolunu gözleyen 9 yaşındaki Hayrunnisa: “İnşallah benim ağabeyim gelecek”
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki Zümrüt Salim, HDP il binasında ...
Trump'ın virüse karşı dezenfektan enjekte önerisi, skeç konusu oldu
YEREL HABERLER Trump'ın virüse karşı dezenfektan enjekte önerisi, ...
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 342’nci gününde Evlat nöbeti tutan Celil Begdaş: “Baronun açıklamasını gerçekçi ve samimi bulmuyorum”
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 342’nci ...
Aile içinde başlayan tartışma ölümle sonuçlandı: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Aile içinde başlayan tartışma ölümle sonuçlandı: 2 ...
Diyarbakır'da 'korona virüs tedbirsizliği' boyut atladı Korona tedavisi gören yakınlarına meşrubat götürdü, virüse yakalanıp 4 kişiye bulaştırdı Bayram günü korona virüs tedavisi gören yakınlarının ziyaretine gitti, aynı aileden 4 kişiye virüs bulaştırdı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 'korona virüs tedbirsizliği' boyut ...
Pandemi sürecinin hizmet şampiyonu Bağlar Belediyesi
YEREL HABERLER Pandemi sürecinin hizmet şampiyonu Bağlar Belediyesi
Hevsel Bahçeleri'ndeki erik ağaçlarını dolu vurdu
YEREL HABERLER Hevsel Bahçeleri'ndeki erik ağaçlarını dolu vurdu
Salgın riskine rağmen havuza giriyorlar
YEREL HABERLER Salgın riskine rağmen havuza giriyorlar
Diyarbakır’da kaybolan Miraç’ı arama çalışmaları 9’uncu gününde
YEREL HABERLER Diyarbakır’da kaybolan Miraç’ı arama çalışmaları ...
Dağ tepe Miraç'ı arıyorlar  
YEREL HABERLER Dağ tepe Miraç'ı arıyorlar  
Yaralı halde bulunan peçeli baykuş tedaviye alındı
YEREL HABERLER Yaralı halde bulunan peçeli baykuş tedaviye alındı
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 341’inci gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 341’inci gününde
HDP önündeki eylemde 341'inci gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 341'inci gün
Tatil için Diyarbakır’a geldi, tedavi gördüğü klinikte çocuk haberini alarak çifte bayram yaşadı
YEREL HABERLER Tatil için Diyarbakır’a geldi, tedavi gördüğü ...
Diyarbakır'da 370 sağlık çalışanı korona virüse yakalandı, 2'si hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 370 sağlık çalışanı korona virüse ...
Diyarbakır'da tarihi surlarda 'ayak' tenisi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da tarihi surlarda 'ayak' tenisi
Diyarbakır’da bir eve el yapımı patlayıcı atıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da bir eve el yapımı patlayıcı atıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X