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Güzellik ve estetik uzmanı pandemi kısıtlamasında can sıkıntısından çektiği videolarla bir anda sosyal medya fenomeni oldu

İHA

Diyarbakır'da kuaför, güzellik ve estetik uzmanı olan 40 yaşındaki Serkan Özbilek, pandemi kısıtlamalarında evde can sıkıntısından gündelik olayları şivelerle skeçlerini çekti, bir anda sosyal medya gündemine oturarak yaklaşık yarım milyon takipçiyle fenomen oldu.

Güzellik ve estetik uzmanı pandemi kısıtlamasında can sıkıntısından çektiği videolarla bir anda sosyal medya fenomeni oldu

Diyarbakır’da kuaför, güzellik ve estetik uzmanı olan 40 yaşındaki Serkan Özbilek, pandemi kısıtlamalarında evde can sıkıntısından gündelik olayları şivelerle skeçlerini çekti, bir anda sosyal medya gündemine oturarak yaklaşık yarım milyon takipçiyle fenomen oldu.
Korona virüs salgının baş göstermesiyle Türkiye’de yetkililer tedbirler kapsamımda kısıtlamalara gitti. Kısıtlama dönemiyle birlikte ev kalan vatandaşlar can sıkıntısından ve virüs psikolojisinden kurtulmak için yeniliklerin peşine düştü. Kısıtlama süreciyle birlikte evde kalan kuaför, güzellik ve estetik uzmanı Serkan Özbilek, gündelik hayatın gerçeklerini, korona virüs salgınının oluşturduğu psikolojik durumu şive yaparak evde çektiği skeçleri sosyal medyadan paylaşmaya başladı. Çektiği güldürücü videolarla bir anda sosyal medya fenomeni olup, yaklaşık yarım milyon takipçiye kadar ulaşan Özbilek, videolarının magazin sayfalarında görülmesi ve insanların onun videolarını izleyerek pandemi sürecini bir nebzede olsa gülerek mutlu olduklarını kendisine aktarıldığını dile getirdi. Fenomen Özbilek, hayatta en zor şeyin güldürmek olduğunu ve güldürmeye devam edeceklerini ifade etti.

“İnsanları güldürebilmek ve bunu başarıyorsanız gerçekten iyi şeyler yapıyorsunuz“
Fenomen Serkan Özbilek, asıl mesleğinin kuaför güzellik ve estetisyen uzmanı olduğunu, zamanla bayanlarla kala kala, insanlarla iç içe ola ola iyi bir gözlemci olduğu ve oradan almış olduğu bu tür hikayeleri canlandırmaya zaman bulduğunu söyledi. Öncesinde yoğun çalışmadan dolayı böyle bir şeyin olmadığını belirten fenomen Özbilek, “İçerikler ise oturduğum yerde kendi kendime oluşturup çözüyorum. Ama demek ki alt yapıda muhakkak biriktirmiş olduğum şeyler vardır. Ve çok kısa bir zamanımı alıyor. Böyle uzun uzun zamanımı almıyor videoyu çekerken, paylaşırken. Çok da eğleniyorum, bu arada videonun kamera arkası da çok güzel oluyor. Kısa sürede böyle hızlı bir şekilde insanın çok iyi bir noktaya gelmesi beni de çok mutlu etti. Hayatta en zor şey güldürmektir bir kere. İnsanları güldürebilmek ve bunu başarıyorsanız gerçekten iyi şeyler yapıyorsunuz. Sayfadan bir beklentim olduğu için böyle bir sayfayı açmadım gerçekten. Bu pandemi sürecinde insanların en çok gülmeye ihtiyacı olduğunu, morale ihtiyaç olduğu dönemdeydi. Bazen pandemiyi ele aldık esprili bir şekilde. Bazen kendi kültürümüze indik, kendi kültürümüzden bir şeyler aldık. Bazen çok daha eskilere indik. Bunları küçük skeçler haline getirerek paylaşımlarda bulunduk” dedi.

“En kötü dönemlerinizde kendinizi mutlu hissedebileceğiniz bir şeyler bulmalısınız”
Takip edenlerin karakterleri çok sevdiklerini ifade eden Özbilek, “Muazzez karakterini, Kadriye hanım var, Kadriye hanımı çok sevdiler. Meltem hanım orada Kadriye hanımı ezen karakter. Bu hayatımızın her noktasında vardır aslında. Bunları ele aldık. Bunlara devam edeceğiz paylaşmaya. İnsanlara da şunu söylüyorum, en kötü döneminizde bile kendinizi mutlu hissedebileceğiniz muhakkak bir şeyler bulmalısınız ki, hayat çok daha güzel devam edebilsin diye. Mutlulukta paylaştıkça güzel olur. Magazin sayfalarında benim videoları görmem, hatta bana da yazıyorlar. 'Videoları bana da atar mısınız' diye. Tabii bunun sevilmesi, tutulması, insanlar tarafından beğenilmesi çok güzel bir şey. O sayfaların paylaşması, insanların orada görüp etkileşim ve yoğunlaşması da ayrı bir güzellikte. Tabii ki bunlar hoşuma gitti. Hayatımızın gerçekleri, videoyu izleyenlerin hepsi bilirler. Yani orada mizah olarak alıyoruz ama hayatımızda karşımıza çıkan, belki de annemizle, babaannelerimizle. Ya da çok yakın komşularımızda görmüş olduğumuz şeyler. Yani yurdum insanı” diye konuştu.

“Vaka sayılarını duymak, görmek istemiyorduk”
Evde kalınca ben, oklava alıp baklava açtığını aktaran fenomen Serkan Özbilek, sözlerine şöyle devam etti:
“Sayfayı takip edenler çok iyi bilir, çok profesyonel baklava çıktı. Su böreği açtım. Günümüzde internette giriyorsunuz tarifleri çok güzel alabiliyorsunuz, kendinizden de bir şeyler katarak çok güzel şeyler çıkarabiliyorsunuz. Ailemizle zaman geçirdik, yemekler yaptık, tatlılar yaptık, videolar çektik. Bu süreci de geçirebildiğimiz kadar en güzel şekilde geçirmeye çalıştık. Bana çok inanılmaz günlük gelen mesajlar, yazılar. 'Gerçekten çok kötüydük, ülke olarak artık televizyon izlemek istemiyorduk. Vaka sayılarını duymak, görmek istemiyorduk. Bugün videonuz karşıma çıktı, çok güldüm, çok eğlendim. Çok kişiye gönderdim, paylaştım' bu tür mesajları çok fazla aldım. Yeni güne başlarken daha çok böyle pandemi haberlerine artık insanlar uzunca bir süre duydu. Ve bu gerçekten bünye olarak fazla yordu bizi. Ben artık bazen televizyon açmak istemedim. Hem vaka sayısını görmemek, hem de bu pandemi sürecinin ne zaman son bulacağını bilmediğimiz için. Daha çok biz böyle artık eğlenceli videolarla insanlara ulaşmaya çalıştık. Küçük bir kitleydik başlarda, ama şuanda büyük bir aileye dönüştük.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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