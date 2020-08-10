AK Parti Yerel yönetimler Başkan Yardımcısı Yanılmaz, Ak Partili yerel yöneticilerle bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Yerel yönetimler Başkan Yardımcısı Yanılmaz, Ak Partili yerel yöneticilerle bir araya geldi

İHA

AK Parti Yerel yönetimler Başkan Yardımcısı Yanılmaz, Ak Partili yerel yöneticilerle bir araya geldi

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Diyarbakır’da AK Partili belediye başkanları ve meclis üyeleriyle bir araya gelerek yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.
AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Diyarbakır’a gelerek AK Partili Belediye başkanları ve meclis üyeleriyle bir araya gelerek yapılan ve kalan 4 yıllık süreçte yapılacak çalışmalar ile ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Yanılmaz, Bağlar İlçe Belediyesinde Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nu ziyaret ederek anı defterini imzaladı.

"97 ülkeye tıbbi yardım yapıldı, 93 ülkeden 80 bin vatandaş Türkiye’ye getirildi”
AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Diyarbakır’a hem Bağlar Belediyesi hem diğer belediyelerdeki çalışmaları daha güzel hale getirmek için neler yapabilecekleri konusunda bira araya geldiklerini söyledi. 2019 seçimlerinden sonra geçen 1 yıllık süre içinde belediye başkanlarının yaptıkları ve kalan 4 yıllık süre içinde de yapacakları projeleri birlikte değerlendireceklerini belirten Yanılmaz, "AK Parti Genel Merkez Yerel yönetimler Başkanlığı olarak biz 2019 yılından sonra bütün belediyelerimizi öncelikle yerlerinde ziyaret ettik. Şu kapıdan içeri giren vatandaş çıkarken yüzü tebessüm ederek çıkmalıdır. Vatandaş haklıdır, vatandaş memnuniyeti bizim için olmazsa olmazdır. Biz belediye bütçesini harcarken biliriz ki o para bizim şahsi paramız değildir. O para fakirin, fukaranın, yetimin, kimsesizin vergilerinden toplanan paradır. Türkiye, dünkü Türkiye değil. Türkiye, güçlü bir Türkiye elhamdülillah. Bakın bir pandemi süreci geçirdik, Türkiye dünyada 97 ülkeye tıbbi yardım götürdü. Tıbbi yardım götürdüğümüz ülkeler arasında Amerika, Kanada, Fransa, İtalya, İspanya gibi dışarıdan baktığımızda sözde çok zengin olan ülkeler de var. Yine bu pandemi süreci içinde 93 ülkeden 80 bin vatandaşımızı Türkiye’ye getirdik" dedi.

"20 yılda yapılmayan hizmetleri 16 aya sığdırdık"
Bağlar Belediyesi olarak böyle bir buluşmaya ev sahipliği yaptıkları için heyecanlı ve mutlu olduklarını ifade eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da ziyareti ve desteğinden dolayı AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz’a teşekkür etti. Başkan Beyoğlu, "20 yıldır yapılmayan hizmetleri 16 ayda yaptık. İlk günkü heyecan ve azimle yolumuza devam edeceğiz. Liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emir ve talimatlarıyla gönül, hizmet ve sosyal belediyeciliği inşallah doruk noktasına ulaştıracağız. Böyle bir çalışmaya ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz. Her zaman ve her koşulda desteğini hissettiğimiz değerli başkanımız Mücahit Yanılmaz’a teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

HDP önündeki eylemde 343'üncü gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 343'üncü gün
DEDAŞ'tan, sulamada verim için damla sulama yöntemi önerisi
YEREL HABERLER DEDAŞ'tan, sulamada verim için damla sulama yöntemi ...
Diyarbakır’da 975 bin kök Hint keneviri, 176 kilo kubar esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 975 bin kök Hint keneviri, 176 kilo ...
Sur’da temizlik seferberliği Sokak araları önce temizleniyor, ardından yıkanarak dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Sur’da temizlik seferberliği Sokak araları önce ...
Diyarbakır'da narko-terör operasyonu: 975 bin kök kenevir ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da narko-terör operasyonu: 975 bin kök ...
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 343’üncü gününde Evlat nöbetindeki baba Hacı Göger: Bugüne kadar bu Türkiye Cumhuriyeti devletinin belini büken olmamış ve bükemeyecekler”
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 343’üncü ...
Güzellik ve estetik uzmanı pandemi kısıtlamasında can sıkıntısından çektiği videolarla bir anda sosyal medya fenomeni oldu
YEREL HABERLER Güzellik ve estetik uzmanı pandemi kısıtlamasında can ...
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde ...
Diyarbakır’da gecenin sessizliğini silah sesleri bozdu Şahıslar otomobil ile geldikleri sitenin önünde etrafa rastgele ateş ederek kaçtı Otomobil ile rastgele etrafa ateş eden şahıslardan biri güvenlik kamerasına yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da gecenin sessizliğini silah sesleri ...
UNESCO’nun mirasında yangın Diyarbakır’da Hevsel Bahçelerinde 2 farklı noktada yangın çıktı Orman yangın söndürme ekipleri arazörle yangınları müdahale ederek söndürdü
YEREL HABERLER UNESCO’nun mirasında yangın Diyarbakır’da Hevsel ...
Evlat nöbetindeki Zümrüt Salim, HDP il binasında hafız oğlunun yolunu gözlüyor Salim, diğer yandan küçük kızına hafız olması için Kuran-ı Kerim öğretiyor Annesiyle ağabeyinin yolunu gözleyen 9 yaşındaki Hayrunnisa: “İnşallah benim ağabeyim gelecek”
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki Zümrüt Salim, HDP il binasında ...
Trump'ın virüse karşı dezenfektan enjekte önerisi, skeç konusu oldu
YEREL HABERLER Trump'ın virüse karşı dezenfektan enjekte önerisi, ...
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 342’nci gününde Evlat nöbeti tutan Celil Begdaş: “Baronun açıklamasını gerçekçi ve samimi bulmuyorum”
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 342’nci ...
Aile içinde başlayan tartışma ölümle sonuçlandı: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Aile içinde başlayan tartışma ölümle sonuçlandı: 2 ...
Diyarbakır'da 'korona virüs tedbirsizliği' boyut atladı Korona tedavisi gören yakınlarına meşrubat götürdü, virüse yakalanıp 4 kişiye bulaştırdı Bayram günü korona virüs tedavisi gören yakınlarının ziyaretine gitti, aynı aileden 4 kişiye virüs bulaştırdı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 'korona virüs tedbirsizliği' boyut ...
Pandemi sürecinin hizmet şampiyonu Bağlar Belediyesi
YEREL HABERLER Pandemi sürecinin hizmet şampiyonu Bağlar Belediyesi
Hevsel Bahçeleri'ndeki erik ağaçlarını dolu vurdu
YEREL HABERLER Hevsel Bahçeleri'ndeki erik ağaçlarını dolu vurdu
Salgın riskine rağmen havuza giriyorlar
YEREL HABERLER Salgın riskine rağmen havuza giriyorlar
Diyarbakır’da kaybolan Miraç’ı arama çalışmaları 9’uncu gününde
YEREL HABERLER Diyarbakır’da kaybolan Miraç’ı arama çalışmaları ...
Dağ tepe Miraç'ı arıyorlar  
YEREL HABERLER Dağ tepe Miraç'ı arıyorlar  
Yaralı halde bulunan peçeli baykuş tedaviye alındı
YEREL HABERLER Yaralı halde bulunan peçeli baykuş tedaviye alındı
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 341’inci gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 341’inci gününde
HDP önündeki eylemde 341'inci gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 341'inci gün
Tatil için Diyarbakır’a geldi, tedavi gördüğü klinikte çocuk haberini alarak çifte bayram yaşadı
YEREL HABERLER Tatil için Diyarbakır’a geldi, tedavi gördüğü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X