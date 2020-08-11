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HDP önündeki eylemde 344'üncü gün

DHA

HDP önündeki eylemde 344'üncü gün


Burak EMEKSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 142 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 344'üncü günde de devam ediyor. 2015 yılında kaçırılan oğlu Roşat için oturma eylemini sürdüren Necibe Çiftçi, bir oğlunun şehit olduğunu diğerinin ise HDP ile PKK'lılar tarafından dağa kaçırıldığını söyledi.
Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
15 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik´in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan örgütten kaçıp, güvenlik güçlerine teslim oldu. Son olarak Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan da PKK'nın elinden kaçıp, teslim oldu. Böylelikle oturma eylemine katılıp, evlatlarına kavuşan aile sayısı 15´e ulaştı. 142 aile, sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak eylemini sürdürüyor.
'HDP BİNASI ÖNÜNDE KALKMAYACAĞIZ'
2015 yılında kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelen Necibe Çiftçi, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini sürdürüyor. Evlatlarına kavuşmak için verdikleri mücadeleden vazgeçmeyeceğini söyleyen Çiftçi, "344'üncü gündür biz bu çadırın altındayız. Bu mücadeleye yaz veya kış hastalık demeden biz buradayız. Bu mücadeleye devam ediyoruz ve edeceğiz. HDP binası önünde kalkmayacağız. İki yandan ciğerim yandı. Bir yandan oğlum Sami'yi şehit ettiler, diğer yandan okuldan çocuğu alıp kandırarak HDP ve PKK'lılar dağa kaçırdı. Ben buradan gitmeyeceğim. Ben oğlumu buradan almadan gitmeyeceğim. Ben Roşat'a sesleniyorum, Allah rızası için geri dön. Yeter artık bu acılardan çileden kurtar. Senin bir kardeşini şehit ettiler. Seni dağa götürüp mahkum ettiler. Allah'ın izniyle devletin gücüyle oğlum sen adaletine teslim olacaksın" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR
2020-08-11 14:33:27

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