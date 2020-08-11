Mangal ateşinden çıkan yangında, panik anları kamerada 



Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, dün akşam saatlerinde bir binanın teras katında, mangal ateşinin söndürülmemesi sonucu yangın çıktı. O anlarda yaşanan panik ve korku ise güvenlik kamerasına yansıdı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, dün saat 21.00 sıralarında, merkez Bağlar ilçesinin Bağlacılar Mahallesi'ndeki 7 katlı bir apartmanın teras katında çıktı. Terasta mangal yapanların söndürmediği ateş yangına neden olurken, patlamalar da yaşandı. 2 kişinin dumandan etkilendiği yangında, bazı vatandaşlar otomobilleri zarar görmesin diye siteden hızla çıkarken, bazıları da panik yaşadı.

Site sakinlerinin yaşadığı korku ve panik anları güvenlik kamerasına yansırken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.FOTOGRAFLI DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2020-08-11 16:07:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.