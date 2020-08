Diyarbakır'da koronavirüs denetimi (2)

VALİ KARALOĞLU: DİYARBAKIR'DA HER GÜN ÖLÜM OLAYLARIMIZ VAR

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, beraberindeki Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kaya, Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu ile mülki idare amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle birlikte koronavirüs denetimlerine katıldı.

Gıda Toptancılar Sitesi'ndeki denetimlerde Vali Karaloğlu, esnaftan maske, mesafe ve hijyen konularındaki tedbirlerin elden bırakmamalarını istedi. Karaloğlu, Diyarbakır'da Kurban Bayramı'ndan sonra vaka sayılarında artışın olduğunu ve her gün ölümlerin yaşandığını söyledi. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini hatırlatan Karaloğlu, vatandaşların özellikle toplu alanlarda bulunmaması gerektiğini ifade etti.

'DÜĞÜNLERDE 3 AY HALAY ÇEKİLMEZSE NE OLUR'

Belirlenen kurullara uyulmasıyla koronavirüsün yenileceğini söyleyen Vali Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Pandemiyle mücadele hem Türkiye'de hem de dünyada devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'mızın açıkladığı verilerde de bir miktar artış var. Buna bağlı olarak Diyarbakır'da da bayram sonrası maalesef rakamlarımızda artış var. Bu pandemiyi ve virüsü yenmek bizim elimizde. Eğer biz konan bu basit kurallara toplum olarak hep beraber uyarsak bu hastalığı yeneceğiz. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarsak hem kendimizi hem de sevdiklerimizi korumuş olacağız. Zaman uzadı, zaman uzadıkça da toplumda bize bir şey olmaz anlayışı da başladı. Her gün Diyarbakır'da ölüm olaylarımız da var. Size virüs bulaştığında size bir şey olmazsa sevdiklerinizin arasına girersiniz, onların ölümüne sebep olabilirsiniz. Bu, bu kadar riskli bir şeydir. O yüzden herkesin bu basit üç kurala uyması lazım. Temizliğe dikkat edeceğiz, maskesiz dışarı çıkmayacağız, kalabalık alanlarda bulunmayacağız, mecbursak süreyi kısaltacağız. Düğüne gidiyorsak az bulunacağız, kafede az oturacağız, lokantada hemen yemeğimizi yiyip oradan uzaklaşacağız. Artık hiçbir risk yokmuş gibi hayatımıza devam edemeyiz. Tedbir aldığımızda rakamların hemen aşağı indiğini görüyoruz. Özelliklerde düğünlerde 3 ay eğlence yapmayalım. 3 ay halay çekmezsek ne olur? Hiçbir şey kaybetmeyiz ama çok şey kazanırız. Zaten taziyeler şu anda yasak, bunların yapılmasını istemiyoruz. İnşallah el birliği ile bu virüsü yeneceğiz."DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Serdar SUNAR

2020-08-11 18:01:14



