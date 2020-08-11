Vaka sayılarının arttığı Diyarbakır’da kapsamlı korona virüs denetimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vaka sayılarının arttığı Diyarbakır’da kapsamlı korona virüs denetimi

İHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Türkiye genelinde uygulanan en kapsamlı 2'nci korona virüs denetimi, vaka sayılarının her geçen gün arttığı Diyarbakır'da da gerçekleştirildi. Denetimlere katılan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, esnaf ve vatandaşlara maske ile sosyal mesafe uyarısında bulunarak, "Bir süre eğlence yapmayalım ya da 3 ay düğün yapmasak ne olur, 3 ay halay çekmesek ne olur. Bunları yapmasak hiçbir şey kaybetmeyiz ama çok şey kazanırız" dedi.

Vaka sayılarının arttığı Diyarbakır’da kapsamlı korona virüs denetimi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Türkiye genelinde uygulanan en kapsamlı 2’nci korona virüs denetimi, vaka sayılarının her geçen gün arttığı Diyarbakır’da da gerçekleştirildi. Denetimlere katılan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, esnaf ve vatandaşlara maske ile sosyal mesafe uyarısında bulunarak, "Bir süre eğlence yapmayalım ya da 3 ay düğün yapmasak ne olur, 3 ay halay çekmesek ne olur. Bunları yapmasak hiçbir şey kaybetmeyiz ama çok şey kazanırız" dedi.

Korona virüs salgınına karşı Türkiye genelinde en kapsamlı 2’nci denetim gerçekleştirildi. Bu kapsamda iş yerleri, pazarlar, marketler, toplu taşıma, lokantalar, alışveriş alanları, kafeteryalar, yollar, ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında denetim yapıldı. Merkez Bağlar ilçesi Gıda Toptancılar Sitesi'ne gelen Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ve beraberindekiler, sitede bulunan iş yerlerini denetledi. Denetimler sırasında Vali Karaloğlu, toptancı esnafı ve çalışanlara tedbirlere uyum konusunda sorular sorup, uyarılarda bulundu.

"Diyarbakır’da bayram sonrası maalesef rakamlarımızda artış var"
Vali Münir Karaloğlu, Türkiye’nin genelinde her ilde, ilçede valilerin, kaymakamların başkanlığında, emniyet müdürleri, jandarma komutanları, ticaret ve esnaf odaları temsilcileriyle sahada vatandaşları uyarmak, farkındalığı arttırma notasında çalışma yaptıklarını söyledi. Geçtiğimiz hafta çarşı içerisinde denetimler yaptıklarını hatırlatan Vali Karaloğlu, "Bugün Gıda Toptancıları Sitesi'ndeyiz. Hem bu pandemi ile ilgili hem de esnafımızın problemlerini yerinde görelim diye buradayız. Bilindiği üzere pandemi ile mücadelemiz devam ediyor. Hem Türkiye’de devam ediyor hem de dünyada devam ediyor. Son günlerde takip ediyorsunuz Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı verilerde de bir miktar artış var. Buna bağlı olarak Diyarbakır’da da bayram sonrası maalesef rakamlarımızda artış var. Bu pandemiyi ve bu virüsü yenme bizim elimizde, eğer biz konan bu basit kurallara uyarsak ve toplum olarak hep beraber hayatında yer alacak üç tane basit kurala uyarsak hem kendimizi hem de sevdiklerimizi kormuş oluruz. Bakın her gün Diyarbakır’da ölüm olaylarımız da var. Size bir şey olmayabilir, size virüs bulaşır sizde bir belirtisi olmayabilir ama siz onu eve ve sevdiklerinizin arasına taşırsınız ve çok sevdiğiniz bir insanın ölümüne sebep olabilirsiniz. Bu kadar riskli bir şeydir. Hiç kimse sevdiği insanın ölümüne vesile olmak istemez. Ama dikkat etmez bu virüsü bir yerden alır evinize, iş yerine, topluma girdiğiniz restoranda ve lokantaya taşırsanız siz insanların ölümüne vesile olabilirsiniz. Onun için herkesin üç kurallara bu basit üç kurlara uyması gerekmektedir" diye konuştu.

"3 ay halay çekmesek hiçbir şey kaybetmeyiz, zaten taziyeler yasak"
Diyarbakır halkına çağrıda da bulunan Vali Karaloğlu, "Buradan sizlerin aracılığıyla sevgili Diyarbakırlılardan istirhamımız şudur, ne olur, temizliğe, maskeye ve mesafeye dikkat edelim. Ne olur gereksiz kalabalıklarda bulunmayalım. Özellikle düğünlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Ya da bir süre eğlence yapmayalım ya da 3 ay düğün yapmasak ne olur,3 ay halay çekmesek ne olur. Bunları yapmasak hiçbir şey kaybetmeyiz ama çok şey kazanırız. Hem kendimizi ve hem de sevdiklerimizi kormuş oluruz. Zaten taziyeler yasak bunların yapılmasını istemiyoruz. Bunlara dikkat edelim ve inşallah hep beraber el birliğiyle bu virüsü yeneceğiz. Diyarbakır halkının da bu konuda bizlere yardımcı olacağını ve kendini koruyacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Vali Karaloğlu ve beraberindeki esnaf temsilcileri açıklamaların ardından Gıda Toptancılar Sitesi'nde bulunan esnafla sosyal mesafe kuralları çerçevesinde bir araya gelerek sorun ve sıkıntıları dinledikten sonra bölgeden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır'da trafik kazası: 6 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da trafik kazası: 6 yaralı
Diyarbakır'da kuzenler arasında kavga: 5 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kuzenler arasında kavga: 5 yaralı
Silvanlı STK'lardan Fen Lisesi talebi
YEREL HABERLER Silvanlı STK'lardan Fen Lisesi talebi
Diyarbakır'da koronavirüs denetimi (2)
YEREL HABERLER Diyarbakır'da koronavirüs denetimi (2)
Büyükşehirin engellilere yönelik kursları başladı
YEREL HABERLER Büyükşehirin engellilere yönelik kursları başladı
Dicle ilçesinde kaybolan Miraç’ı arama çalışmaları 12’nci gününde Dağlık, taşlık alanlarda ve nehir kıyılarında arama çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Dicle ilçesinde kaybolan Miraç’ı arama çalışmaları ...
Mangal ateşinden çıkan yangında, panik anları kamerada 
YEREL HABERLER Mangal ateşinden çıkan yangında, panik anları ...
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 344’üncü gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 344’üncü gününde
Çocuk Alerji Poliklinikleri Uzmanı Dr. Kan’dan ailelere uyarı Dr. Ahmet Kan: "Aileler korona virüsten çekinip çocuklarını riske atmasınlar”
YEREL HABERLER Çocuk Alerji Poliklinikleri Uzmanı Dr. Kan’dan ailelere uyarı Dr. ...
HDP önündeki eylemde 344'üncü gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 344'üncü gün
Diyarbakır'da koronavirüs denetimi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da koronavirüs denetimi
Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, denetimlere katıldı Başkan Beyoğlu: “Koronavirüs tehlikeli olabilir ama alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir”
YEREL HABERLER Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, denetimlere ...
Dicle’de Kaymakam Demirçin öncülüğünde 2’nci genel koronavirüs denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Dicle’de Kaymakam Demirçin öncülüğünde 2’nci genel ...
Sur’da korona virüs denetimi yapıldı Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, denetimlere katıldı “İlçede 4 bin kişiye cezai işlem uygulandı, cezanın virüs olduğunu unutmamız gerekiyor”
YEREL HABERLER Sur’da korona virüs denetimi yapıldı Sur Kaymakamı ve ...
Çocuklar için parkın içinde estetik yüzme havuzu
YEREL HABERLER Çocuklar için parkın içinde estetik yüzme havuzu
Diyarbakır'da temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranında artış
YEREL HABERLER Diyarbakır'da temaslı kişilerin pozitif vakaya ...
İşitme cihazı kırılan minik Süleyman, yardım bekliyor
YEREL HABERLER İşitme cihazı kırılan minik Süleyman, yardım bekliyor
Diyarbakır’da mangal sonrası piknik tüpleri bomba gibi patladı Yaşanan patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı, olayda can kaybı ve yaralı yok
YEREL HABERLER Diyarbakır’da mangal sonrası piknik tüpleri bomba ...
AK Parti'li Yanılmaz: Türkiye, dünkü Türkiye değil
YEREL HABERLER AK Parti'li Yanılmaz: Türkiye, dünkü Türkiye değil
Dicle'ye portatif yüzme havuzu yapılıyor
YEREL HABERLER Dicle'ye portatif yüzme havuzu yapılıyor
Silvan’da 142 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Silvan’da 142 düzensiz göçmen yakalandı
21 maçta 51 puan toplayan Silvan 1960Spor destek bekliyor
YEREL HABERLER 21 maçta 51 puan toplayan Silvan 1960Spor destek ...
AK Parti Yerel yönetimler Başkan Yardımcısı Yanılmaz, Ak Partili yerel yöneticilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER AK Parti Yerel yönetimler Başkan Yardımcısı Yanılmaz, ...
HDP önündeki eylemde 343'üncü gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 343'üncü gün

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X