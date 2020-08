Vaka sayılarının arttığı Diyarbakır’da kapsamlı korona virüs denetimi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Türkiye genelinde uygulanan en kapsamlı 2’nci korona virüs denetimi, vaka sayılarının her geçen gün arttığı Diyarbakır’da da gerçekleştirildi. Denetimlere katılan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, esnaf ve vatandaşlara maske ile sosyal mesafe uyarısında bulunarak, "Bir süre eğlence yapmayalım ya da 3 ay düğün yapmasak ne olur, 3 ay halay çekmesek ne olur. Bunları yapmasak hiçbir şey kaybetmeyiz ama çok şey kazanırız" dedi.



Korona virüs salgınına karşı Türkiye genelinde en kapsamlı 2’nci denetim gerçekleştirildi. Bu kapsamda iş yerleri, pazarlar, marketler, toplu taşıma, lokantalar, alışveriş alanları, kafeteryalar, yollar, ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında denetim yapıldı. Merkez Bağlar ilçesi Gıda Toptancılar Sitesi'ne gelen Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ve beraberindekiler, sitede bulunan iş yerlerini denetledi. Denetimler sırasında Vali Karaloğlu, toptancı esnafı ve çalışanlara tedbirlere uyum konusunda sorular sorup, uyarılarda bulundu.



"Diyarbakır’da bayram sonrası maalesef rakamlarımızda artış var"

Vali Münir Karaloğlu, Türkiye’nin genelinde her ilde, ilçede valilerin, kaymakamların başkanlığında, emniyet müdürleri, jandarma komutanları, ticaret ve esnaf odaları temsilcileriyle sahada vatandaşları uyarmak, farkındalığı arttırma notasında çalışma yaptıklarını söyledi. Geçtiğimiz hafta çarşı içerisinde denetimler yaptıklarını hatırlatan Vali Karaloğlu, "Bugün Gıda Toptancıları Sitesi'ndeyiz. Hem bu pandemi ile ilgili hem de esnafımızın problemlerini yerinde görelim diye buradayız. Bilindiği üzere pandemi ile mücadelemiz devam ediyor. Hem Türkiye’de devam ediyor hem de dünyada devam ediyor. Son günlerde takip ediyorsunuz Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı verilerde de bir miktar artış var. Buna bağlı olarak Diyarbakır’da da bayram sonrası maalesef rakamlarımızda artış var. Bu pandemiyi ve bu virüsü yenme bizim elimizde, eğer biz konan bu basit kurallara uyarsak ve toplum olarak hep beraber hayatında yer alacak üç tane basit kurala uyarsak hem kendimizi hem de sevdiklerimizi kormuş oluruz. Bakın her gün Diyarbakır’da ölüm olaylarımız da var. Size bir şey olmayabilir, size virüs bulaşır sizde bir belirtisi olmayabilir ama siz onu eve ve sevdiklerinizin arasına taşırsınız ve çok sevdiğiniz bir insanın ölümüne sebep olabilirsiniz. Bu kadar riskli bir şeydir. Hiç kimse sevdiği insanın ölümüne vesile olmak istemez. Ama dikkat etmez bu virüsü bir yerden alır evinize, iş yerine, topluma girdiğiniz restoranda ve lokantaya taşırsanız siz insanların ölümüne vesile olabilirsiniz. Onun için herkesin üç kurallara bu basit üç kurlara uyması gerekmektedir" diye konuştu.



"3 ay halay çekmesek hiçbir şey kaybetmeyiz, zaten taziyeler yasak"

Diyarbakır halkına çağrıda da bulunan Vali Karaloğlu, "Buradan sizlerin aracılığıyla sevgili Diyarbakırlılardan istirhamımız şudur, ne olur, temizliğe, maskeye ve mesafeye dikkat edelim. Ne olur gereksiz kalabalıklarda bulunmayalım. Özellikle düğünlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Ya da bir süre eğlence yapmayalım ya da 3 ay düğün yapmasak ne olur,3 ay halay çekmesek ne olur. Bunları yapmasak hiçbir şey kaybetmeyiz ama çok şey kazanırız. Hem kendimizi ve hem de sevdiklerimizi kormuş oluruz. Zaten taziyeler yasak bunların yapılmasını istemiyoruz. Bunlara dikkat edelim ve inşallah hep beraber el birliğiyle bu virüsü yeneceğiz. Diyarbakır halkının da bu konuda bizlere yardımcı olacağını ve kendini koruyacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.



Vali Karaloğlu ve beraberindeki esnaf temsilcileri açıklamaların ardından Gıda Toptancılar Sitesi'nde bulunan esnafla sosyal mesafe kuralları çerçevesinde bir araya gelerek sorun ve sıkıntıları dinledikten sonra bölgeden ayrıldı.

