Diyarbakır’ın tarihi, TGRT Belgesel ile gün yüzüne çıkıyor TGRT Belgesel 33 medeniyete beşiklik yapan kadim şehir Diyarbakır’da

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır’ın tarihi, TGRT Belgesel ile gün yüzüne çıkıyor TGRT Belgesel 33 medeniyete beşiklik yapan kadim şehir Diyarbakır’da

İHA

Diyarbakır'ın tarihini, gastronomisi ve güzelliklerini gün yüzüne çıkarmak için kolları sıvayan TGRT Belgesel ekibi, sokak sokak dolaşarak Seyyahı Fakir programı çekti.

Diyarbakır’ın tarihi, TGRT Belgesel ile gün yüzüne çıkıyor TGRT Belgesel 33 medeniyete beşiklik yapan kadim şehir Diyarbakır’da

Diyarbakır’ın tarihini, gastronomisi ve güzelliklerini gün yüzüne çıkarmak için kolları sıvayan TGRT Belgesel ekibi, sokak sokak dolaşarak Seyyahı Fakir programı çekti.
Diyarbakır’ın tanıtımını, gastronomisini ve tarihini dünyaya tanıtmak için kolları sıvayan TGRT Belgesel Seyyahı Fakir Programı Yapımcısı ve Sunucusu Raşit Ağzıkara ve kameraman Taha Hancı ile sokak sokak dolaşarak program çekimlerine başladı. 33 medeniyete beşiklik yapan kadim şehir Diyarbakır'da girilmedik sokak bırakmayan ekip, çekimlerini tamamladı. Seyyahı Fakir Programı Yapımcısı ve Sunucusu Raşit Ağzıkara, gezmekle Diyarbakır’ı bitiremediklerini kaydederek en uzun süreyi buraya ayırdıklarını vurguladı.
Sunucu Ağzıkara, neden Diyarbakır’da oldukları sorusuna, Türkiye’de ve dünyada, İslam coğrafyasında hem de Türk coğrafyasında sayısız belgeseller çektiklerini, Türkiye’de gitmedikleri yerler arasında Diyarbakır’ın da olduğunu belirtti. Burası içinde en uygun zamanın bu zaman olduğunu düşündüklerini ifade eden Ağzıkara, “Yaz aylarında gelirsek birçok değerin kıymetini daha iyi çekeriz diye geldik ve çok güzel çekimlerle inşallah İstanbul’a tekrar döneceğiz. Çok şaşırdım, etrafımızda görmüş olduğumuz ya da internette yapmış olduğumuz araştırmalarda karşımıza çıkan bir Diyarbakır var, aralarında yapılan belgeseller var, hakkını teslim etmek lazım güzel işlerde var. Ancak, gelip burada yaşadığınız gibi olmuyor. Öncelikli olarak şunu söyleyeyim, insan buraya gelirken tam olarak ne ile karşılaşacağını bilmiyor. Çünkü tarihi, tabi güzellikleri, buradaki manevi atmosfer tam olarak anlatılmamış, bizim aslında buraya gelmemizdeki en önemli sebeplerden biri ise buradaki manevi havayı izleyicilerimize solutmak ve bunun yanında o manevi havayı yaşatmak en önemli maksatlarımızdan birisi, dolayısıyla buraya geldiğimiz zaman hem o peygamber kabirleri, burada ki sayısız eser, camiler Osmanlı, Artuklu ve Selçuklu zamanından kalma binlerce burada sayabileceğimiz eser bulunmaktadır. Bu kadar fazla eseri gördükçe şaşırdım, hatta şuan onlardan birinin hemen yanındayız. Yetmedi, Türkiye içerisinde Anadolu’da yapmış olduğumuz şehir belgesellerinde ki en fazla zamanı Diyarbakır’a ayırdık diyebilirim. Ama buna rağmen yetmedi” dedi.

“Ön yargılarınızı geride bırakın, ailenizle gelin”
Algıları yıkarak tüm vatandaşların gelip gezmesi için ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Ağzıkara, “Ne yapıyorsunuz burada niye bekliyorsunuz, niye hala Diyarbakır’a gitmiyorsunuz diye sorup, ön yargınız mı var o ön yargılarınızı geride bırakın, ailenizle çok rahat bir şekilde gidip Diyarbakır merkezinde gezip insanlarının size nasıl gülümsediğini göreceksiniz. İnsanların size nasıl muhabbet beslediğini göreceksiniz diyeceğim ve o güzel yemeklerinden onu atlamamak gerekiyor gastronomisi muhteşem, konuyu şöyle özetleyeyim. Anadolu’da ki birçok şehre benzetebilirsiniz ama geldiğiniz zaman anlayacaksınız ki Diyarbakır’ın kendisine has bir tarihi, kendine has bir mimari yapısı ve insanı var. Şöyle bir katkısı olacak Diyarbakır’ın manevi havasını insanlar net bir şekilde anlayacaklar, burada ki Sahabei Kiram efendilerimizden, burada ki fetihten bahsetmek bizim için en önemli işti. Çünkü Diyarbakır Anadolu’ya açılan kapıdır, Anadolu’nun İslamlaşmasını sağlayan yerdir, Diyarbakır’ı fethettiklerinde Sahabei Kiram efendilerimiz, Hz. Ömer efendimiz zamanında ve dolayısıyla öyle bir kutlu yer olması zaten başlı başına gelinmesi için bir sebeptir. Sahabei Kiram efendilerimiz kabirleri görecekler burada ki peygamber kabirlerini görecekler ve o tabi güzellikleri görünce de kendilerinden geçecekler. Diyarbakır’da eksiklik yok fazlalık var sadece söyle bir durum var, birçok şeyin birçok güzelliğin bir araya gelmesi güzel olduğu anlamına gelmez ancak o güzel şeyleri ayrıştırdığınız zaman ortaya düzenli ve güzel bir şey çıkar. Bugün hala imarı ve güzelleştirilme devam eden çalışmaları olan bir Diyarbakır var. Dolayısıyla o çalışmalar bittiğinde daha net bir tablo ortaya çıkacak eski Diyarbakır ve yeni Diyarbakır bir birinden ayrışacak ve insanlar buraya geldikleri zamanda daha net bir şekilde her şeyi görecekler, ben hala bakıyorum bugün hala bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmalar devam ediyor. Bu çok kıymetli, dolayısıyla ayrıştırmalar yapıldığı zaman örnek olarak verirsek Dört Ayaklı Minare ve hemen yanında yer alan cami ile alakalı olduğunu belirten tabelalar ya da yol üzerinde nereye gideceğimizi gösterebilecek yön tabelaları, nokta rehberliklerle Diyarbakır bambaşka bir yer haline gelir. Eksikliğin ise buranın tanıtılması yani burada bir nokta valiliğin koymuş olduğu noktada rehberlik hizmeti veren bir yer olması yanında rehberlik hizmeti veren İngilizce, Kürtçe, Zaza’ca gibi dillerle birinin olması buraya bambaşka bir değer katacaktır ve gelen turistleri de yönlendirmiş olacaktır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

HDP önündeki evlat nöbeti 345'inci gününde Anne Kamile Küçükdağ: “Oğluma kefen değil, damatlık giydirmek istiyorum”
YEREL HABERLER HDP önündeki evlat nöbeti 345'inci gününde Anne ...
Evlat nöbeti tutan ailelerden Cemil Bayık'ın öldüğü iddiası değerlendirmesi HDP önünde evlat nöbeti tutan Necibe Çiftçi: “Bayık eğer ölmemişse de inşallah ölecek”
YEREL HABERLER Evlat nöbeti tutan ailelerden Cemil Bayık'ın öldüğü ...
HDP’li eski belediye başkanının vatandaşı dolandırdığı iddiası 50 yaşındaki Vesile Dinç, iddiaya göre 13 yıl önce HDP’li eski Sur belediye başkanı tarafından evi satın alınarak dolandırıldı Vefakar anne 1 buçuk yıl önce ekmek alacak para bulamayınca 11 nüfusa bakmak için kağıt toplamaya başladı
YEREL HABERLER HDP’li eski belediye başkanının vatandaşı ...
Bağlar belediyesi hizmetlerine hız kesmeden devam ediyor
YEREL HABERLER Bağlar belediyesi hizmetlerine hız kesmeden devam ...
Kaymakam Vardar, denetimlere katılıp vatandaşın taleplerini dinledi
YEREL HABERLER Kaymakam Vardar, denetimlere katılıp vatandaşın ...
Silvan-Hazro arasında yol çilesi bitmiyor
YEREL HABERLER Silvan-Hazro arasında yol çilesi bitmiyor
Yolcu otobüsü şoförlerine takograf ve süre denetimi
YEREL HABERLER Yolcu otobüsü şoförlerine takograf ve süre denetimi
MHP İl Başkanı Kayaalp’ten asılsız iddialara sert tepki Cihan Kayaalp: “Asılsız iftiralara suç duyurusunda bulunacağız”
YEREL HABERLER MHP İl Başkanı Kayaalp’ten asılsız iddialara sert ...
Diyarbakır'da trafik kazası: 6 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da trafik kazası: 6 yaralı
Vaka sayılarının arttığı Diyarbakır’da kapsamlı korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Vaka sayılarının arttığı Diyarbakır’da kapsamlı ...
Diyarbakır'da kuzenler arasında kavga: 5 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kuzenler arasında kavga: 5 yaralı
Silvanlı STK'lardan Fen Lisesi talebi
YEREL HABERLER Silvanlı STK'lardan Fen Lisesi talebi
Diyarbakır'da koronavirüs denetimi (2)
YEREL HABERLER Diyarbakır'da koronavirüs denetimi (2)
Büyükşehirin engellilere yönelik kursları başladı
YEREL HABERLER Büyükşehirin engellilere yönelik kursları başladı
Dicle ilçesinde kaybolan Miraç’ı arama çalışmaları 12’nci gününde Dağlık, taşlık alanlarda ve nehir kıyılarında arama çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Dicle ilçesinde kaybolan Miraç’ı arama çalışmaları ...
Mangal ateşinden çıkan yangında, panik anları kamerada 
YEREL HABERLER Mangal ateşinden çıkan yangında, panik anları ...
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 344’üncü gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 344’üncü gününde
Çocuk Alerji Poliklinikleri Uzmanı Dr. Kan’dan ailelere uyarı Dr. Ahmet Kan: "Aileler korona virüsten çekinip çocuklarını riske atmasınlar”
YEREL HABERLER Çocuk Alerji Poliklinikleri Uzmanı Dr. Kan’dan ailelere uyarı Dr. ...
HDP önündeki eylemde 344'üncü gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 344'üncü gün
Diyarbakır'da koronavirüs denetimi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da koronavirüs denetimi
Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, denetimlere katıldı Başkan Beyoğlu: “Koronavirüs tehlikeli olabilir ama alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir”
YEREL HABERLER Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, denetimlere ...
Dicle’de Kaymakam Demirçin öncülüğünde 2’nci genel koronavirüs denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Dicle’de Kaymakam Demirçin öncülüğünde 2’nci genel ...
Sur’da korona virüs denetimi yapıldı Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, denetimlere katıldı “İlçede 4 bin kişiye cezai işlem uygulandı, cezanın virüs olduğunu unutmamız gerekiyor”
YEREL HABERLER Sur’da korona virüs denetimi yapıldı Sur Kaymakamı ve ...
Çocuklar için parkın içinde estetik yüzme havuzu
YEREL HABERLER Çocuklar için parkın içinde estetik yüzme havuzu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X