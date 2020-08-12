Silvan'da 142 mülteci taşıyan 3 minibüs şoförü tutuklandı

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, geçen pazar günü 142 Afgan ve Pakistan uyruklu mülteciyi taşıyan 3 minibüs sürücüsü tutuklandı.

Silvan ilçesi Çardak grup köy yolunda bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, durdurdukları 3 minibüste kapasitesinin çok üstünde istif halinde olan 142 mülteci yakalanmıştı. Afgan ve Pakistanlı mültecileri taşıyan Halil Reşit Ağaoğlu, Ali Aydın ile Muhammet Durak, adlı minibüs sürücüleri Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak, Diyarbakır Cezaevi'ne gönderildi.

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