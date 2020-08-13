Silvan'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Kayadere Mahallesindeki ormanlık alanda çıkan yangın köylülerin çabasıyla söndürüldü.

Silvan ilçesine bağlı Kayadere kırsal mahallesi ormanlık alanında henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın mahalle sakinlerinin 5 saatlik çabasıyla söndürüldü. Yangını fark eden vatandaşlar topluca ateşlerin bulunduğu bölgeye müdahale etti. Vatandaşların yoğun çabaları sonucunda yangın büyümeden söndürüldü.

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