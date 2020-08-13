1,5 milyon dolara satılmak istenen İbranice yazılı parşömen kağıtlar ele geçirildi

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DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da İbranice yazılı el yazması parşömen kağıtları 1,5 milyon dolara satmaya çalışan kişilerle, kağıtları almaya çalışan şüpheliler, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 5 kişiyle birlikte 13 parça İbranice el yazması parşömen kağıt ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalarla merkez Bağlar ilçesinde oturan bazı kişilerin ellerinde bulundurdukları İbranice yazılı el yazması parşömen kağıtları 1,5 milyon Dolar karşılığında satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaşıldı. Ekipler, kimliklerini belirleyip takibe aldıkları şüphelileri, Bağcılar Mahallesi Lice Afet Küme Evleri mevkiinde tarihi eserler için pazarlık yapan 5 kişi, suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 13 parça İbranice el yazması parşömen kağıt ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alınırken, tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Mücahit YOLCU

2020-08-13 14:10:15



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