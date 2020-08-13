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Diyarbakır'da düğün salonları 3 gün kapalı kalacak

DHA

Diyarbakır'da düğün salonları 3 gün kapalı kalacak


Mehmet Mucahit CEYLANSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'daki düğün salonları işletmecileri, 3 gün boyunca salonlarını kapatma kararı aldı. Düğün salonu işletmecisi Murat Kaçar, kendilerinin profesyonel işletmeci olduklarını ve salonlarının denetlendiğini belirterek, düğün yapma ehliyeti olmayan yerlerin düğün yapmasından kaynaklı olarak hem zarara uğradıklarını, hem de bu düğünlerde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulmadığı için koronavirüs vakalarının arttığını söyledi.
Diyarbakır'da koronavirüs vaka artışlarına neden olarak gösterilen maskesiz ve sosyal mesafesiz düğünlerin, düğün yapma yetkisi olmayan yerlerde yapıldığının ortaya çıkmasının ardından, düğün salonları işletmecileri, bu duruma tepki göstermek için 3 gün boyunca salonlarını kapatma kararı aldı. Aldıkları kararı basın toplantısı düzenleyerek duyuran düğün salonları işletmecileri, sorunun çözüm bulunmasını talep etti.
'OTOPARKLARDA VE SİTE ARALARINDA BİLE DÜĞÜN YAPILIYOR'
Düğün salonu işletmecileri adına açıklama yapan Murat Kaçar, kendi salonlarının sürekli denetlendiğini ve kendilerinin de tüm tedbirleri alarak hizmet verdiklerini söyledi. Düğün salonlarından kaynaklı şu ana kadar tek bir koronavirüs vakasının yaşanmadığını belirten Kaçar, otopark, çay bahçesi, kahvehaneler, restoranlar, balıkçı ve site aralarında düğünlerin yapılmaya başlandığına dikkat çekti. Bu tür yerlerde denetim olmadığı için maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmadığını ve bu düğünlerden kaynaklı koronavirüs vakalarının arttığını dile getiren Kaçar, şunları söyledi:
"Düğün salonları kapatıldığı dönemde birçok evde mevlit tarzı düğünler yapıldı ve vakaların artmasına neden oldu. İçişleri Bakanlığı'nın talimatı ile düğün salonları açıldı 1 Temmuz'dan itibaren. Biz de bütün hazırlıklarımızı yaptık ve belirlenen kurallar çerçevesinde müşterilerimizle ön görüşmeleri yaptık. Yalnız bu süreçte 45 gün olmasına rağmen şu ana kadar resmi evrakı düğün salonu olan hiçbir işletmemizde bir vaka ortaya çıkmamıştır. Çünkü biz profesyonel işletmeleriz. Her gün denetlemelere tabi tutuluyor ve her akşam zabıta ve emniyet güçleri tarafından bir sıkıntı yoktur şeklinde tutanak tutulup altına imza atılıyor salonlarımızda. Şu anda Diyarbakır'da düğün salonları, hiçbir şekilde koronavirüsün artmasında herhangi bir rolü olmamıştır. Yalnız bu süre içerisinde Diyarbakır'ın birçok yerinde otopark, çay bahçesi, kahvehaneler, restoranlar ve balıkçı gibi yerler, hatta sitelerde bile düğünler yapılmaya başlandı. Bunun önüne geçilmesini talep ettik. Bu yerler denetlenmediği için her gün vaka sayısı artıyor. Bizden kaynaklı bir vaka sayısı yok ama bu gibi düğünlerden kaynaklı sanki bu düğünler düğün salonlarında yapılıyormuş gibi basına yansıdı. Buna ilişkin rahatsızlığımızı dile getirdik. Resmi makamlara bu gibi yerlerin kapatılması talebimizi dile getirdik. Biz Diyarbakır'daki tüm salon sahipleri bu konuda bir duyarlılığın gelişebilmesi için vaka sayısının daha da artmaması için üç gün düğün salonlarımızı kapatma kararı aldık. Bugün itibarıyla 3 gün düğün salonlarımızı kapatacağız ve salonlarımızın girişine 'sosyal mesafe, maske, hijyene evet, korsan düğünlere hayır' sloganlı pankart asacağız. Çünkü, sağlık bizim açımızdan da birinci önceliktir. Bu konuda devletin resmi makamlarının harekete geçmesini beklemekteyiz. Biz ekonomik anlamda da ciddi zararlar görüyoruz."DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Serdar SUNAR
2020-08-13 14:20:47

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