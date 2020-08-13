Diyarbakır'da kadınlara yönelik meslek kursları açıldı Büyükşehir Belediyesi, açtığı kursalarda, kadınlar meslek öğrenip ekonomik kazançda sağlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'da kadınlara yönelik meslek kursları açıldı Büyükşehir Belediyesi, açtığı kursalarda, kadınlar meslek öğrenip ekonomik kazançda sağlıyor

İHA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kadınların istihdama katılımını sağlamak amacıyla İŞKUR işbirliğinde 4 farklı branşta kurs açtı. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, açtığı kursta eğitim gören 48 kadın, eğitim süresi boyunca günlük 30 Türk Lirası ücret almaya hak kazanacak.

Diyarbakır'da kadınlara yönelik meslek kursları açıldı Büyükşehir Belediyesi, açtığı kursalarda, kadınlar meslek öğrenip ekonomik kazançda sağlıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kadınların istihdama katılımını sağlamak amacıyla İŞKUR işbirliğinde 4 farklı branşta kurs açtı. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, açtığı kursta eğitim gören 48 kadın, eğitim süresi boyunca günlük 30 Türk Lirası ücret almaya hak kazanacak.
Engelli ve genç bireylere yönelik açtığı kurslarla birçok kişinin istihdama katılmasına ön ayak olan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İŞKUR işbirliğinde kadınlara yönelik 4 farklı branşta kurs açtı. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı öncülüğünde saça geçici ve kalıcı şekiller verme teknikleri uygulayıcısı, özel gün ve nikah şekeri hazırlayıcısı, temel makyaj elemanı ile bebek odası hazırlama elemanı kurslarında eğitimler başladı. Ağustos’ta başlayan ve Ekim ayında sona erecek olan kurslardan 1645 yaş arası 48 kadın faydalanıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı kursların eğitimleri özel gün ve nikah şekeri hazırlayıcısı Sümerpark Ortak Yaşam Alanı Bizim Mekan’da, saça geçici ve kalıcı şekiller verme teknikleri uygulayıcısı Koşuyolu Parkı Hanımlar Lokali ve Spor Merkezi’nde, temel makyaj elemanı Yeniköy Kadın Yaşam Merkezi’nde, bebek odası hazırlama elemanı Ben u Sen Kadın Yaşam Merkezi’nde gerçekleşiyor. Kursların eğitimleri alanında uzman olan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 4 personeli tarafından veriliyor.

Kadınlar meslek öğrenirken ekonomik kazanç da sağlayacak
Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, açtığı kursta eğitim gören 48 kadın, eğitim süresi boyunca günlük 30 TL ücret almaya hak kazanacak. Eğitim dönemi boyunca kursiyerlerin Genel Sağlık Sigortaları da (GSS) Büyükşehir Belediyesi, tarafından yatırılacak. Kurs sonunda eğitimlerini başarıyla tamamlayan kadınlara, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika dağıtılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır’da tarihi eser kaçakçıları suçüstü yakalandı Kaçakçılar, 1 milyon 500 bin dolar değerindeki İbranice yazılı el yazması parşömen satarken yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da tarihi eser kaçakçıları suçüstü ...
Kulp Kızılay Şubesinden destek çağrısı
YEREL HABERLER Kulp Kızılay Şubesinden destek çağrısı
Diyarbakır'da düğün salonları 3 gün kapalı kalacak
YEREL HABERLER Diyarbakır'da düğün salonları 3 gün kapalı kalacak
Diyarbakır'da mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri ...
1,5 milyon dolara satılmak istenen İbranice yazılı parşömen kağıtlar ele geçirildi
YEREL HABERLER 1,5 milyon dolara satılmak istenen İbranice yazılı ...
Diyarbakır'daki düğün salonu işletmecilerinin korsan düğün tepkisi Düğün salonları, korsan düğünlerden dolayı 3 gün kapalı kalacak
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki düğün salonu işletmecilerinin korsan ...
HDP önündeki eyleme yeni katılan baba oğluna seslendi: Dön, devlete sığın
YEREL HABERLER HDP önündeki eyleme yeni katılan baba oğluna ...
Diyarbakır’da 1 milyon 119 bin kök kenevir ve 756 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 1 milyon 119 bin kök kenevir ve 756 ...
Silvan Ziraat Odası Başkanı Çapan TZOB Yönetim Kurulu toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Silvan Ziraat Odası Başkanı Çapan TZOB Yönetim Kurulu ...
HDP önündeki evlat nöbeti 346'ncı gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki evlat nöbeti 346'ncı gününde
Kulp’ta orman yangını vatandaş, itfaiye ve güvenlik kuvvetleri tarafından söndürdü
YEREL HABERLER Kulp’ta orman yangını vatandaş, itfaiye ve güvenlik ...
Felç görünümüyle görenleri hayrete düşürdü Kırktelli güvercinlerinin soylarının tükenmemesi için özenle besleniyor
YEREL HABERLER Felç görünümüyle görenleri hayrete düşürdü Kırktelli ...
Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneğinden teknoloji uyarısı Dernek Başkanı Yahya Öger: “Vefa grupları gençlere teknoloji bağımlılığının zararlarını anlatmalıdır” “Teknoloji genç nesilde tedavisi mümkün olmayan hasarlar meydana getirir”
YEREL HABERLER Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneğinden ...
Silvan'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Silvan'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Prof. Dr. Erkan: Önlem alınmazsa vakalar büyük ölçüde Güneydoğu kaynaklı olacak
YEREL HABERLER Prof. Dr. Erkan: Önlem alınmazsa vakalar büyük ölçüde ...
İkizlerden makatı kapalı olan Ecem'e, 3 ameliyat
YEREL HABERLER İkizlerden makatı kapalı olan Ecem'e, 3 ameliyat
Diyarbakır'da 1 milyon 119 bin kök kenevir ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 1 milyon 119 bin kök kenevir ele ...
Bağlar’da cadde, kaldırım ve bulvarlar tazyikli suyla yıkandı
YEREL HABERLER Bağlar’da cadde, kaldırım ve bulvarlar tazyikli suyla ...
Büyükşehir’den maske, mesafe ve temizlik denetimi
YEREL HABERLER Büyükşehir’den maske, mesafe ve temizlik denetimi
Silvan'da 142 mülteci taşıyan 3 minibüs şoförü tutuklandı
YEREL HABERLER Silvan'da 142 mülteci taşıyan 3 minibüs şoförü ...
HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı Evlatlar PKK’nın pençesinden kurtuldukça, ailelerin evlat nöbetine katılımlar devam ediyor
YEREL HABERLER HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha ...
Denizde boğulan Boğaziçili Aryen, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Denizde boğulan Boğaziçili Aryen, son yolculuğuna ...
Diyarbakır’ın tarihi, TGRT Belgesel ile gün yüzüne çıkıyor TGRT Belgesel 33 medeniyete beşiklik yapan kadim şehir Diyarbakır’da
YEREL HABERLER Diyarbakır’ın tarihi, TGRT Belgesel ile gün yüzüne ...
HDP önündeki evlat nöbeti 345'inci gününde Anne Kamile Küçükdağ: “Oğluma kefen değil, damatlık giydirmek istiyorum”
YEREL HABERLER HDP önündeki evlat nöbeti 345'inci gününde Anne ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X