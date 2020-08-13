Diyarbakır'da düğünlere 3 saat sınırlaması ve oyun yasağı 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'da düğünlere 3 saat sınırlaması ve oyun yasağı 

DHA

Diyarbakır'da düğünlere 3 saat sınırlaması ve oyun yasağı 


Mehmet Mucahit CEYLAN-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca kent gelenindeki düğünlerin 3 saat yapılması kararlaştırılırken, gelin ve damat dışında davetlilerin oyun oynaması yasaklandı. Aynı kararla, kafeterya restoran gibi ruhsatında düğün salonu ibaresi olmayan tüm yerlerde düğünlerin yapılması da yasaklandı. 
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs verilerinde Diyarbakır'daki pozitif vaka oranlarında Türkiye'de ilk 5 il arasında yer alması, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca salgının yayılmasını önlemek amacıyla yeni karar aldı. Vali Münir Karaloğlu, başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan kararlar arasında düğünlerin saat 19.30-22:30 arasında yapılması, gelin ve damat dışında davetlilerin oyun oynamasının yasaklanırken, kafeterya, restoran gibi ruhsatında düğün salonu ibaresi olmayan tüm yerlerde düğünlerin yapılması yasaklandı.
'DİYARBAKIR, TÜRKİYE'DEKİ İLK 5 İL İÇERİSİNDE YER ALIYOR'
İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan yeni kararlara ilişkin açıklamada bulunan Vali Münir Karaloğlu, Diyarbakır'da koronavirüs ve yoğun bakımda tedaviye alınan hasta sayısında artışa dikkat çekti. Toplantında alınan kararlar arasında düğünlerde halay, dans ve eğlencelere de kısıtlama getirildiğini aktaran Vali Karaloğlu, "Sağlık Bakanlığı'mızın açıkladığı veriler doğrultusunda Türkiye genelinde pozitif vaka sayılarında, yoğun bakımda yatan hasta sayılarında ve entübe hasta sayılarında artışlar var. Maalesef yine Sayın Bakanımızın açıklaması doğrultusunda yatarak tedavi olan, yoğun bakım hizmeti alan ve entübe olan hasta sayımız bakımızdan Diyarbakır ilimiz, Türkiye'deki ilk 5 il içerisinde yer alıyor. Dün İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, 81 il valimizin katılımıyla koronavirüse yönelik değerlendirme toplantısı yaptı. O toplantıda yeni tedbirlerin illerde valilerin başkanlığında toplanacak kurullar vasıtasıyla alınması ve alan hakimiyetinin kurulmasıyla ilgili belli tedbirler konuştuk. Biz de bugün valilik binamızda sağlık teşkilatımız, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'mız, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı'mız ve düğün salonu sahipleriyle değerlendirme toplantısı yaptık. Bu toplantıda belli kararlar aldık. Diyarbakır'da ve Türkiye'de virüsün en çok yayıldığı alanlar ve mekanlar düğünlerimiz, taziyelerimiz, kafeterya, restoran gibi vatandaşın çok yoğunlukta bulunduğu mekanların öne çıktığını görüyoruz. Bundan sonra Diyarbakır'da düğünlerimiz, özellikle akşam düğünlerimiz 19.30'da başlayacak, 22.30'da sona erecek. Gündüz saatinde de farklı etkinlikler yapılıyor Diyarbakır'da, mevlit gibi, kına gibi, nişan gibi veya gündüz düğünü gibi etkinlikleri de 12.00'da başlayıp 15.00'da sona erecek. Düğünlerde en fazla bulaşı sağlayan halay gibi, dans gibi eğlencelere bir müddet kısıtlama getiriyoruz. Artık düğünlerde sadece gelin ve damat dans edebilir, onun dışında vatandaşın katılımıyla halay, dans ve benzeri eğlenceye kısıtlama getiriyoruz" dedi.
DÜĞÜN KONVOYLARI YASAKLANDI
Vali Karaloğlu, kent genelinde düğün konvoylarına yasaklama getirdiklerini ifade ederek, "Hem düğünlerde, hem nişan veya sünnet düğünlerinde konvoy olayı var, bir müddet bu konvoyları da yasaklıyoruz. Ruhsatı olmayan kafeterya, restoran gibi mekanlarda da uygun olmayan yerlerde maalesef düğün nişan törenlerinin, yaş günü veya diğer etkinliklerin yapıldığına da şahit oluyoruz. Diyarbakır'da bugün almış olduğumuz kararıyla düğün salonu ruhsatı olmayan bu ve benzeri mekanlarda, düğün, nişandır, sünnet veya her hangi bir ad altında yaş günüdür gibi toplantıların da yapılmasını istemiyoruz, yapılmaması gerekir. Sokak düğünleri zaten şu anda serbest değil. Ama biz özellikle kır düğünü imkanı olan kır düğünü ve açık alanları ile ilgili karar almıştık" dedi. 
'DÖRDÜNCÜ İHLALDE İSE 3 GÜN KAPATMA'
Kafeterya gibi yerlerle ilgili de yeni tedbirlerin alındığını açıklayan Vali Karaloğlu, yasakları ihlal eden iş yerlerine uygulanan cezaların ilan şeklinde o iş yerlerine asılacağını söyledi. Karaloğlu, "Kafelerle ilgili birinci denetimde ihlal görülürse uyarıyoruz, ikinci denetimde 3 bin 150 TL para cezası veriyoruz, üçüncü ihlalde bir gün kapatma, dördüncü ihlalde ise 3 gün kapatma. Bunun kararlarını daha önce aldık ve duyurduk. Bugün itibariyle denetimleri çok sıklaştıracağız ve bu tip mekanlar eğer kurallara uymuyorsa uyguladığımız ceza her neyse, uyarıysa, para cezasıysa, kapatmaysa, iş yerinin girişinde de bir ilan olarak bilgi olarak asmış olacağız. Vatandaşımız da iş yerine girerken iş yerinin kurallara uyup uymadığını görerek girsin veya girmesin. Vatandaşımız da kendi sağlığını düşünüyorsa kurallara uymayan yerlerde bulunmasın noktasında uyarmış olacağız" diye konuştu.
 DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Serdar SUNAR
2020-08-13 17:24:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çermik İlçe Kaymakamı Polat’tan şehit ailesine ziyaret
YEREL HABERLER Çermik İlçe Kaymakamı Polat’tan şehit ailesine ...
Çermikte’de LGS'de büyük başarı 82 Çermikli öğrenci Fen liselerine yerleşti
YEREL HABERLER Çermikte’de LGS'de büyük başarı 82 Çermikli öğrenci ...
Diyarbekirspor’da Şenol Demir görevden ayrıldı
YEREL HABERLER Diyarbekirspor’da Şenol Demir görevden ayrıldı
Diyarbakırspor kararı bekliyor
YEREL HABERLER Diyarbakırspor kararı bekliyor
Diyarbakır Valisi Karaloğlu, korona virüs ile ilgili yeni tedbirleri açıkladı Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu: “Düğünlerde topluca çekilen halaylar ile sonrası yapılan araç konvoylarını kısıtladık” “Düğün ve etkinlikler, akşam 19.30 ile 22.30 ve gündüz, 12.00'da başlayıp 15.00’da sona erecek”
YEREL HABERLER Diyarbakır Valisi Karaloğlu, korona virüs ile ilgili ...
Diyarbakır’da kaybolan Miraç’ı arama çalışmaları 14’üncü gününde
YEREL HABERLER Diyarbakır’da kaybolan Miraç’ı arama çalışmaları ...
Bağlar Belediyesi esnafın talebine kayıtsız kalmadı
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi esnafın talebine kayıtsız kalmadı
Diyarbakır’da tarihi eser kaçakçıları suçüstü yakalandı Kaçakçılar, 1 milyon 500 bin dolar değerindeki İbranice yazılı el yazması parşömen satarken yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da tarihi eser kaçakçıları suçüstü ...
Diyarbakır'da kadınlara yönelik meslek kursları açıldı Büyükşehir Belediyesi, açtığı kursalarda, kadınlar meslek öğrenip ekonomik kazançda sağlıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kadınlara yönelik meslek kursları ...
Kulp Kızılay Şubesinden destek çağrısı
YEREL HABERLER Kulp Kızılay Şubesinden destek çağrısı
Diyarbakır'da düğün salonları 3 gün kapalı kalacak
YEREL HABERLER Diyarbakır'da düğün salonları 3 gün kapalı kalacak
Diyarbakır'da mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri ...
1,5 milyon dolara satılmak istenen İbranice yazılı parşömen kağıtlar ele geçirildi
YEREL HABERLER 1,5 milyon dolara satılmak istenen İbranice yazılı ...
Diyarbakır'daki düğün salonu işletmecilerinin korsan düğün tepkisi Düğün salonları, korsan düğünlerden dolayı 3 gün kapalı kalacak
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki düğün salonu işletmecilerinin korsan ...
HDP önündeki eyleme yeni katılan baba oğluna seslendi: Dön, devlete sığın
YEREL HABERLER HDP önündeki eyleme yeni katılan baba oğluna ...
Diyarbakır’da 1 milyon 119 bin kök kenevir ve 756 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 1 milyon 119 bin kök kenevir ve 756 ...
Silvan Ziraat Odası Başkanı Çapan TZOB Yönetim Kurulu toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Silvan Ziraat Odası Başkanı Çapan TZOB Yönetim Kurulu ...
HDP önündeki evlat nöbeti 346'ncı gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki evlat nöbeti 346'ncı gününde
Kulp’ta orman yangını vatandaş, itfaiye ve güvenlik kuvvetleri tarafından söndürdü
YEREL HABERLER Kulp’ta orman yangını vatandaş, itfaiye ve güvenlik ...
Felç görünümüyle görenleri hayrete düşürdü Kırktelli güvercinlerinin soylarının tükenmemesi için özenle besleniyor
YEREL HABERLER Felç görünümüyle görenleri hayrete düşürdü Kırktelli ...
Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneğinden teknoloji uyarısı Dernek Başkanı Yahya Öger: “Vefa grupları gençlere teknoloji bağımlılığının zararlarını anlatmalıdır” “Teknoloji genç nesilde tedavisi mümkün olmayan hasarlar meydana getirir”
YEREL HABERLER Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneğinden ...
Silvan'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Silvan'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Prof. Dr. Erkan: Önlem alınmazsa vakalar büyük ölçüde Güneydoğu kaynaklı olacak
YEREL HABERLER Prof. Dr. Erkan: Önlem alınmazsa vakalar büyük ölçüde ...
İkizlerden makatı kapalı olan Ecem'e, 3 ameliyat
YEREL HABERLER İkizlerden makatı kapalı olan Ecem'e, 3 ameliyat

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X