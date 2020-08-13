HDP'li Dicle Belediye Başkanı Aygören, partisinden istifa etti

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HDP'li Diyarbakır'ın Dicle İlçe Belediye Başkanı Felat Aygören, partisinden istifa etti.



31 Mart Yerel Seçimleri'nde 8 bin 980 oy alarak Dicle Belediye Başkanı seçilen Felat Aygören, partisinden istifa etti. Görevine bağımsız olarak devam etme kararı alan Aygören, yerel seçimlerde yüzde 50.86 oy alarak HDP'den belediye başkanı seçilmişti.

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