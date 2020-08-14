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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır’da trafik kazası: 2’si ağır 10 yaralı

İHA

Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında, aralarında kadın ve çocukların olduğu 2'si ağır 10 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılırken, kazaya sebebiyet veren otomobil ise olay yerinden kaçtı.

Diyarbakır’da trafik kazası: 2’si ağır 10 yaralı

Diyarbakır’da meydana gelen trafik kazasında, aralarında kadın ve çocukların olduğu 2’si ağır 10 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılırken, kazaya sebebiyet veren otomobil ise olay yerinden kaçtı.

Kaza, Diyarbakır Elazığ karayolu 15 kilometresinde bulunan Altındağ Dinlenme Tesisleri civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere, sürücüsü ve plakası belli olmayan bir otomobil hatalı sollama yapınca 21 AAH 876 plakalı otomobil ona çarpmamak fren yaptı. Fren sonrası arkadan gelen 21 HC 691 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil de yaklaşık 200 metre sürüklendi. Kazaya sebebiyet veren ve hatalı sollama yapan araç ise kaçarak izini kaybettirdi. Kazada iki otomobilde aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 2’si ağır 10 kişi yaralandı.

Kazaya gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası bölgeye gelen polis ve jandarma ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından kazaya sebebiyet veren otomobilin bulunması için inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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