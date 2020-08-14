Diyarbakır'da 1 mezra karantinaya alındı

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ(Diyarbakır),(DHA)DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde Han mezrası, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Ergani ilçesine bağlı kırsal Doğan Mahallesi'ndeki Han mezrasında koronavirüs tedbirleri nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı. Karantinaya iliştin Ergani Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Han mezrasında istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmaması gerektiği bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır / Ergani Esat TAŞTEKİN
2020-08-14 12:58:57
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