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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır’da tarihi camilerin çevresi yenileniyor

İHA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sur ilçesinde binlerce yıllık geçmişe sahip Kurşunlu ve Arap Şeyh camilerinin yer aldığı alanların zeminine bazalt taş döşeyerek tarihi yapıların daha estetik görünmelerini sağladı.

Diyarbakır’da tarihi camilerin çevresi yenileniyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sur ilçesinde binlerce yıllık geçmişe sahip Kurşunlu ve Arap Şeyh camilerinin yer aldığı alanların zeminine bazalt taş döşeyerek tarihi yapıların daha estetik görünmelerini sağladı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Sur ilçesinde binlerce yıllık geçmişe sahip tarihi camilerin yer aldığı ve yıpranan alanlarda zemin döşeme çalışması başlattı. Tarihi doku göz önünde bulundurularak yapılan çalışmalarda Kurşunlu Cami bölgesine 2 bin 500 metrekare bazalt küp taş, 800 metre bazalt oluk taşı ve 800 metre bazalt bordür taşı döşendi. Pazar olarak kullanılan alana 55 metrekare bazalt küp taş döşeyen ekipler, ayrıca Arap Şeyh Cami yanına 2 bin 580 metrekare bazalt küp taş, 840 metre bazalt oluk taşı ve 840 metre bazalt bordür taşı döşedi. Cami yanında yer alan parka da 250 metre bazalt bordür ve 200 metrekare küp taş döşemesi yapıldı.
Kentin turizm potansiyelini açığa çıkarmayı hedefleyen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sur ilçesinde ihtiyaç duyulan tarihi alanlarda ilçenin dokusuna uygun şekilde zemin çalışmalarına devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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