Kayıp Miraç'ı arama çalışmaları 15'inci gününde durdu

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Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde, bayram ziyaretine gittikleri evin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek’i arama çalışmaları, 15’inci gününde durduruldu.

Kurban Bayramının 1'inci gününde ailesi ile Dicle ilçesine bağlı Kelekçi köyüne bayram ziyaretine giden 4 yaşındaki Miraç Çiçek, evlerinin önünde oyun oynadığı esnada bir anda ortadan kaybolmuştu. Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, güvenlik korucuları, AFAD, UMKE, gönüllü arama ekipleri ile su altı arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İki haftadır süren arama çalışmalarının durduğu ve ekiplerin köyden ayrıldığı öğrenildi.

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