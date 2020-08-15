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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hesabında kendinden habersiz para çekildiği iddiası

İHA

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan Büşra Er, kızının aşı parasını ve pandemi süresinde bin TL destek yatan parasının hesabından habersiz bir şekilde çekildiğini iddia etti.

Hesabında kendinden habersiz para çekildiği iddiası

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yaşayan Büşra Er, kızının aşı parasını ve pandemi süresinde bin TL destek yatan parasının hesabından habersiz bir şekilde çekildiğini iddia etti.
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yaşayan ve iddiaya göre kızının 2 ayda bir yatan aşı parasını ATM’den çekmeye giden Büşra Er, hesabında para akışları olduğunu fark etti. Kendisinden habersiz hesabından 3 bin TL çekilen Er, savcılığa başvurarak yetkililere kartının kopyalandığını söyledi. Çocuklarının hakkının çete tarafından çalındığını ve bir çok vatandaşın aynı şekilde mağdur edildiğini iddia eden Er, maddi durumu olmadığı için hesabında gerçekleşen para akışını gerçekleştirilenlerin bir an önce yakalanmasını istedi.
Er, "Ben 2 ayda bir kızımın 70 TL aşı parasını alıyorum, bir banka ATM’sine param yatıp yatmadığıyla ilgili gittim, param yatmamıştı. En son ne zaman almışım diye hesap özetime baktım, benden habersiz para yatırılıp çekilmişti ben çekmemiştim. Hesabıma yatırılan paraların toplamı 4 bin 70 TL idi, ben bunun bin 70 TL'sini çekmişim, geriye kalan 3 bin TL yok. 3 bin TL ortadan kaybolmuş, babam kurumun müdürünün yanına götürdü, orada kartsız öyle bir şeyin mümkün olamayacağını söylediler. Bizi daha sonra paranın çekildiği Bağlar şubesine yönlendirdiler, oraya gittik aynı şeyleri onlar da söyledi. Kartsız işlem yapılmaz bizim çektiğimizi söylediler. Biz çekmemişiz dokümanı alıp savcılığa başvurduk. Bu kesinlikle bir çete işi, bunun bir tek bana değil diğer ailelere de yapıldığına inanıyorum, kartlar kopyalanmış yetkililerden yardım bekliyorum. Bunun ortaya çıkıp suçluların bulunmasını istiyoruz. Ben 2 yıldır toplamda bin 70 TL çekerken, bir kerede hesabımdan 3 bin TL’nin çekilmesi bizim için büyük bir miktar, en azından bazı ihtiyaçlarımızı giderirdik o parayla. Kul hakkı, çocuklarımızın aşı parası ve devletimizin pandemi süresince mağduriyetimizin giderilmesi için verdiği bin TL'de bu paranın içinde. Mağduriyetimizin giderilmesi için gönderilen parada çekilince daha çok mağdur olduk" dedi.

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